Por qué los F-35 ayudarán a Ucrania en el dominio aéreo aunque no serán desplegados en la guerra

Estados Unidos ha dado luz verde a la transferencia de aviones de combate F-16 a Ucrania por parte de terceros países. No se sabe aún qué países exportarán sus cazas de fabricación estadounidense ni cuántas unidades llegarán a territorio ucraniano, si bien analistas británicos hablan de una flota multinacional de al menos 125 F-16 listos para el combate. Tampoco existe un cronograma que indique el plazo de entrega, si bien las autoridades de Kyiv han anunciado que en otoño ya podrán estar volando las primeras aeronaves occidentales. Hasta el momento, ningún gobierno europeo ha solicitado oficialmente a Estados Unidos permiso para enviar aviones de combate a Ucrania. Pero de forma extraoficial algunos gobiernos han sugerido que podría hacerlo.

Entre los países que sí están en condiciones de enviar aviones norteamericanos F-16 figuran Bélgica, Países Bajos, Dinamarca y Noruega. Las fuerzas aéreas de todos ellos se encuentran en un proceso de transición ya que están retirando sus viejos F-16 para sustituirlos por aviones más modernos F-35. La llegada del caza sigiloso de quinta generación será una de las claves para estos países puedan aprobar la transferencia de parte de su flota antigua a la fuerza aérea ucraniana. Veamos cuál es la situación actual de cada uno de ellos.

Países Bajos es el ejemplo más claro. Su gobierno se ha comprometido con Reino Unido a liderar una coalición internacional para enviar a Ucrania aviones occidentales. Su Fuerza Aérea está en condiciones de exportar los viejos F-16 ya que están siendo reemplazados por F-35. El primer ministro Rutte ha dicho recientemente que “no hay tabúes” sobre qué armas enviar a Zelenski y que se está trabajando “intensamente” para que los F-16 Vipers lleguen a manos ucranianas. Actualmente, el Ministerio de Defensa holandés dispone de unos 24 F-16 susceptibles de ser exportados mientras siguen llegando los nuevos F-35. Países Bajos fue el noveno país en declarar su flota de F-35 lista para la capacidad operativa inicial y desde enero de 2022 opera su primer escuadrón formado por el caza de quinta generación de Lockheed Martin.

Noruega es uno de los países europeos más avanzados en la transición hacia los F-35. Gracias al ritmo de entrega, ya ha conseguido retirar todos los F-16 Vipers de su flota. Una parte importante serán exportados a Rumania para reemplazar a los MiG-21 LanceR, pero aún dispone de varias unidades que podría ser transferidas a Ucrania, pese a que su ministro de Defensa ha dicho recientemente que la transferencia de estos aviones a Kyiv "no está en la agenda". The War Zone asegura que los aviones de guerra noruegos están considerados como uno de los F-16 mejor mantenidos dentro del inventario de la OTAN y muy probablemente requieren muy poca actualización. En la década de 2010, Noruega decidió sustituir la flota de F-16 por una flota de 52 nuevos aviones de combate F-35A. En 2019 se convirtió en el tercer país europeo en declarar la capacidad operativa inicial del F-35, detrás del Reino Unido e Italia.

Bélgica se ha postulado para entrenar a pilotos ucranianos en el manejo del F-16, pero de momento no enviará ninguna de estas aeronaves por una razón. Es el único avión de combate que tiene y no quiere deshacerse de él hasta que comiencen a llegar a finales de año los primeros modelos del F-35 que ha comprado al fabricante estadounidense. La Fuerza Aérea belga posee unos cincuenta F-16, que se han actualizado al estándar F-16AM/BM, lo que los hace equivalentes en términos generales al F-16C/D Block 50/52 más avanzado, afirma The WarZone, que apunta que los F-16 belgas tardarán en llegar a Ucrania por un motivo. Aunque el primer F-35 belga se entregará este año, los primeros ocho aviones permanecerán en Estados Unidos para ser utilizados para entrenamiento en la Base de la Fuerza Aérea Luke en Arizona. Por tanto, los primeros F-35 solo llegarán a la base aérea de Florennes, en Bélgica, en 2025 y la capacidad operativa inicial no se espera hasta mediados de 2027. En el pasado, Bruselas vendió F-16 de segunda mano a Chile y Jordania.

Dinamarca es otro de los países europeos que ha decidido sustituir su vieja flota de F-16 por los aviones F-35. Los primeros F-35 adquiridos por el gobierno danés ya están en el país, con lo que se espera que los cazas antiguos puedan ser transferidos a Ucrania pronto. El pasado mes de abril, el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, confirmó que su país está dispuesto a exportar antes del verano alguno de sus cazas americanos antiguos. Lo que no quiere el gobierno de Dinamarca es ser el único país que suministra aviones a Ucrania, algo que no sucederá ya que Reino Unido y Países Bajos han impulsado una coalición de varios países para que Kyiv tenga cazas occidentales. La Real Fuerza Aérea Danesa opera actualmente unos cuarenta F-16, pero como en el caso belga, es el único avión de combate de su fuerza aérea, por lo que la disponibilidad no será muy alta, según expertos.