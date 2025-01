¿Por qué es posible un ataque israelí a las instalaciones nucleares de Irán en 2025?

La capacidad de Israel para atacar y destruir el programa nuclear de Irán ha cambiado en los últimos meses. Lo que antes se consideraba una misión arriesgada, ahora se percibe como una posibilidad real gracias a una serie de factores, entre los que destaca la destrucción de los sistemas de radar antiaéreo S-300 de Irán por parte de Israel el año pasado en medio de una escalada que parecía el preludio de una guerra a gran escala entre ambos rivales.

La destrucción de los sistemas S-300 iraníes en un ataque israelí como represalia al envío de cientos de drones y misiles iraníes sobre territorio hebreo dejó al programa nuclear iraní prácticamente indefenso ante un futuro ataque aéreo israelí. Hamás y Hezbolá están desarbolados por los ataques israelíes y los expertos creen que ya no representan una amenaza real. Además, Israel ha demostrado su capacidad para interceptar misiles balísticos iraníes, neutralizando la mayoría de las amenazas con la ayuda de Estados Unidos y sus sistemas de defensa antimisiles Arrow, escribe el analista Yonah Jeremy Bob en Jerusalem Post.

A finales de diciembre, más de 20 aviones de la fuerza aérea de Israel, incluidos cazas, aviones cisterna y aviones espía, participaron en una operación contra los rebeldes hutíes de Yemen y lanzaron alrededor de 50 misiles contra objetivos yemeníes. Los ataques se llevaron a cabo a casi 2.000 kilómetros de Israel. Un comandante de escuadrón que participó en dichos ataques dijo después: “Puedes abrir un mapa y medir con una regla. Yemen está más lejos que Irán. Ahora haz los cálculos. Digamos que si estuviera sentado en Irán, no estaría tranquilo. La Fuerza Aérea está lista para atacar a Irán en cualquier momento".

Según publica The Times of Israel, el jefe de la agencia de inteligencia hebrea, el Mosad, David Barnea, se encuentra entre quienes presionan al gobierno de Netanyahu para que lleve a cabo un ataque directo contra Irán. Según esta versión, Israel necesita "ir tras la cabeza del pulpo, Irán; si sólo atacamos a los hutíes, no está claro que logremos detenerlos".

Por todo ello, Israel ve el momento actual como una oportunidad única para debilitar o destruir el programa nuclear iraní y su red regional de apoyo. Sin embargo, escribe Jonathan Panikoff en Foreign Policy, esta opción podría desencadenar una respuesta violenta de Irán y sus aliados, con consecuencias impredecibles.

Otro factor que alimenta la posibilidad de un ataque es la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. La administración del republicano podría proporcionar a Israel un escudo defensivo contra los misiles balísticos iraníes tras un ataque. En este sentido, Trump se enfrentará cuando asuma el cargo el próximo día 20 a una decisión crucial sobre Irán en la medida en que tenga que elegir entre buscar un acuerdo diplomático o aplastar al régimen de los ayatolas.

Irán, que ha prometido destruir a Israel, ha aumentado su producción de uranio enriquecido en los últimos años. Es el único Estado sin armas nucleares que posee uranio enriquecido al 60%, según la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), organismo de control nuclear, que está al borde del 90% necesario para la fabricación de armas nucleares.

Israel a lo largo de su historia reciente ha desplegado varias operaciones encubiertas dentro de Irán, incluyendo asesinatos de científicos a cargo del programa nuclear y robo de secretos atómicos. Pero nada asegura que un ataque a lo largo de este año pueda frenar en seco el programa nuclear iraní. cabe recordar que Teherán ha estado invirtiendo en sus capacidades científicas durante años y no se descarta que pueda reconstruir rápidamente su programa nuclear tras un ataque. Además, es probable que Irán considere un ataque como una escalada significativa, lo que podría conducir a una guerra total.