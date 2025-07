Reino Unido y Francia se unen para reforzar Europa: la disuasión nuclear es la clave de todo

Francia y el Reino Unido, las dos potencias nucleares del continente, han llegado a un acuerdo para coordinar sus arsenales atómicos. La decisión busca responder a las amenazas de calado que se ciernen sobre Europa.

Este entendimiento se enmarca dentro de una serie de pactos en materia de defensa firmados este jueves por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer. Si bien se profundizará la coordinación atómica y la cooperación en investigación, el documento aclara que no habrá una fusión completa de los arsenales.

La medida llega en un momento de rápido cambio en el entorno de seguridad, que ha llevado a los líderes europeos a reforzar su defensa y a depender menos de Washington como garante de seguridad. Ante la intensificación de la guerra de Rusia en Ucrania y el enfoque de EE.UU. en el Pacífico, ha habido conversaciones previas sobre una "disuasión europea".

Un paso hacia una defensa europea

La última iniciativa franco-británica representa el avance más notable hacia esa capacidad estratégica, al menos sobre el papel. Aunque el texto exacto del nuevo acuerdo no se ha hecho público, desde Defensenews informan que el acuerdo estipula que no existe una amenaza extrema para Europa que no motive una respuesta de ambas naciones.

La visita del presidente francés a Londres impulsó otros acuerdos militares. Se incluye el desarrollo conjunto de un nuevo misil de crucero que reemplazará a los Storm Shadow/SCALP, la colaboración en armas avanzadas contra drones y el desarrollo de misiles aire-aire de próxima generación para la Royal Air Force.

Asimismo, se actualizó el marco de defensa de los Tratados de Lancaster House, que datan de 2010. La nueva versión añade la integración operativa de fuerzas en dominios novedosos como el espacio y la ciberseguridad.

Los acuerdos de defensa también presentan un componente industrial. Los gobiernos apuntan a una "Entente Industrielle" para acelerar la producción de equipo militar en ambos países.

El entorno de seguridad amenazante en el que se encuentra Europa ha provocado un cambio notable en la mentalidad de los líderes. Macron, en particular, ha abogado por una mayor integración europea, llegando a sugerir extender el paraguas nuclear francés al resto del continente en varias ocasiones con resultados mixtos. El Reino Unido, por su parte, ha encontrado una acogida más cálida en las capitales europeas desde el regreso del Partido Laborista y su papel activo en el apoyo a Ucrania.