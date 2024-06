Putin anuncia su respuesta a la OTAN: entrenará a sus tropas en el "uso en combate de armas nucleares no estratégicas"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se ha tomado unos días para medir al milímetro cuál debía ser su respuesta a la autorización por parte de un buen número de países de la OTAN (Estados Unidos entre ellos) de utilizar en suelo ruso las armas que están entregando a Ucrania. El paso suponía, según el Kremlin, cruzar una línea roja que debía ser respondida.

Para ello, era tan importante no quedarse cortos -después de haber amenazado directamente a Estados Unidos o incluso haber empleado la terminología bélica de casus belli- como no dar un paso demasiado osado que supusiera una escalada en el conflicto de difícil vuelta atrás. Y eso que Ucrania no ha tardado ni un segundo en tomarse el "permiso" de Occidente al pie de la letra y atacar en territorio ruso ateniéndose, eso sí, a las condiciones puestas por algunos países de hacerlo en legítima defensa.

Este martes, el Kremlin, a través del Ministerio de Defensa, ha anunciado en qué va a consistir esta respuesta: va a entrenar a sus tropas y a las de su fiel aliado Bielorrusia en el "uso en combate de armas nucleares no estratégicas". Las maniobras conjuntas, para las que no se ha puesto fecha, constituyen una segunda fase del despliegue de unidades militares de ambos países en las zonas más cercanas a los países de la OTAN.

Para despejar cualquier duda, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, dejó claro que estos nuevos ejercicios militares son una respuesta directa a la cruzada emprendida por Francia para parar los pies a Rusia, incluso sin descartar el envío de tropas, así como una advertencia a Gran Bretaña. "Es obvio que estamos hablando de las declaraciones del señor Macron", afirmó Peskov, que aludió directamente también a Londres. "Han hablado de su intención de enviar contingentes armados a Ucrania, es decir, de exponer a los soldados de la OTAN ante el Ejército ruso", señaló, antes de argumentar que al tratarse de "una escalada de tensión completamente nueva" y "sin precedentes", era necesario tomar "medidas especiales", informa Europa Press.

El objetivo de este nuevo entrenamiento militar es "mantener la preparación del personal y el equipamiento de las unidades para garantizar de forma incondicional la soberanía y la integridad territorial".

Por otra parte, Peskov ha resaltado que el Distrito Militar Sur llevó a cabo durante la primera etapa de estas maniobras labores de entrenamiento con la munición del sistema de misiles balísticos 'Iskander', mientras que el personal de las Fuerzas Aeroespaciales realizaron prácticas con sistemas de misiles hipersónicos 'Kinzhal'.

Las autoridades rusas anunciaron a principios de mayo que habían iniciado preparativos para estas maniobras con armas nucleares no estratégicas ante lo que describieron como "afirmaciones provocativas" y "amenazas" contra Moscú por parte de "funcionarios occidentales", en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022.

Por su parte, el portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano, señaló que estas maniobras eran "irresponsables" y una muestra más de la intención de Rusia de intensificar su ofensiva contra Ucrania. Por ello, pidió a Rusia que ponga fin a las hostilidades y a su comportamiento agresivo, informa Europa Press.