Rusia derriba nueve drones que se dirigían a Moscú, según el alcalde de la capital

Las defensas antiaéreas rusas derribaron este lunes nueve drones que volaban en dirección a Moscú, informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin. Así lo compartía EFE.

"Las defensas antiaéreas destruyeron siete drones que atacaron Moscú. Según informaciones previas no provocaron daños", escribió en Telegram, donde apenas un cuarto de hora después anunció el derribo de otros dos vehículos aéreos no tripulados. Según el alcalde moscovita, "los servicios de Emergencias trabajan en los lugares de los hechos".

Anteriormente los canales de Telegram dedicados al monitoreo de drones ucranianos informaron de avistamientos en el sur, oeste y norte de Moscú en los distritos de Zelenograd, Stúpino y Kúbinka.

Aunque los intentos de las fuerzas ucranianas de atacar con drones la capital rusa obligan a las autoridades a suspender con bastante frecuencia la labor de los principales aeropuertos de Moscú mientras dura la amenaza, en esta ocasión las autoridades aeronáuticas no informaron del cierre de terminales aéreas.

Por su parte, Ucrania no se ha pronunciado todavía al respecto. Este suceso acontece en mitad de una fuerte tensión sobre la seguridad aérea europea, ya que Rusia lleva sobrevolando zonas de países miembro desde hace unas semanas.