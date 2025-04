Rusia se mofa de la Unión Europea tras el anuncio de los aranceles de Trump: "Es un barco hundiéndose"

Durante la jornada del jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una subida generalizada de los aranceles hacia las importaciones extranjeras, intentando corregir diferentes balances comerciales mantenidos con diferentes países, como puede ser China o la Unión Europea: "Durante décadas, nuestro país ha sido saqueado y violado por naciones cercanas y lejanas, tanto amigas como enemigas", aseguró el mandatario.

Concretamente, anunció una subida de estas tarifas en 25 puntos porcentuales a las importaciones de coches para relanzar la industria norteamericana, así como desglosó por países cuánto iban a elevarse teniendo una cuenta una división entre el déficit comercial de EE UU y las importaciones extranjeras de esas naciones concretas, y en caso de no haber déficit comercial, se aplica un arancel mínimo del 10%.

Países como China o entes supranacionales, con subidas del 34% para el gigante asiático, que se suman a los ya anunciados previamente, y un 20% a los de la Unión Europea. Esos han sido los dos casos más reconocidos del listado otorgado por el presidente estadounidense, pero también destacan ciertas ausencias.

Este es el caso de Cuba, Corea del Norte, Bielorrusia y la propia Rusia, naciones que no han recibido estos aranceles porque, en palabras de un funcionario de la Administración Trump recogidas por The New York Times, “ya enfrentan aranceles extremadamente altos" que "impiden cualquier comercio significativo con estos países”, sentenció.

EEUU.- Trump, dispuesto a negociar los aranceles si los países ofrecen "algo fenomenal" Europa Press

"Un barco que se hunde"

Para la portavoz del ministerio de Exteriores ruso, Maria Zakharova, aprovechó una reunión oficial para criticar a la Unión Europea por su subida de aranceles por parte de Trump, catalogándola como una institución decadente e incapaz de solucionar, incluso, crisis regionales.

"La Unión Europea se hunde. A nivel económico, político, industrial, productivo y financiero. Todo está en declive. Es obvio, es un barco que se hunde", aseguró la diplomática en unas declaraciones recogidas por la agencia TASS, ya que con los aranceles los objetivos de crecimiento de la UE pueden verse perjudicados.

Asimismo, también criticó la gestión de la Unión con respecto a la crisis de Ucrania, que según la portavoz, tiene como principal error no haber apostado por la vía diplomática: "En vez de dar armas a Kiev, dberían haberse concentrado en realizar esfuerzos diplomáticos. Ha sido un fracaso", recalcó Zakharova.