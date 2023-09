Salvini y Le Pen unen sus fuerzas para las próximas elecciones europeas

Matteo Salvini, líder de la Liga y vicepresidente del Gobierno en Italia, y Marine Le Pen, jefa del partido ultraderechista francés Reagrupamiento Nacional, lanzaron este domingo la campaña conjunta para las elecciones europeas de 2024. “Nuestro destino es la victoria en Italia y en la Unión Europea. Estamos destinados a ganar”, dijo Salvini desde Pontida, la pequeña localidad en el norte del país transalpino donde el partido celebra su fiesta anual con simpatizantes y exponentes políticos de su formación.

En esta ocasión, el tradicional encuentro en el que Salvini aprovecha para darse un baño masas ante su electorado más fiel contó con la presencia de Marine Le Pen, jefa de la ultraderecha francesa y aliada histórica de la Liga en Europa. Ambos escenificaron su intención de dar vida a una coalición entre formaciones de derecha y ultraderecha antes de las próximas elecciones europeas, a pesar de que los populares rechazan alinearse con formaciones extremistas como la que encabeza la política francesa.

La cuestión es especialmente delicada en Italia, donde el actual gobierno de coalición está formado por tres partidos –Hermanos de Italia, Liga y Forza Italia- que pertenecen a grupos distintos dentro del bloque conservador en el Parlamento Europeo. Sin embargo, la reedición de ese pacto más allá de los Alpes no convence al ala más moderada de los populares europeos, incluido a Antonio Tajani, vicepresidente del Gobierno italiano y secretario de Forza Italia tras la desaparición de su histórico fundador, Silvio Berlusconi, que rechaza una alianza con la formación de Le Pen.

El encuentro celebrado ayer en Pontida estuvo marcado por la crisis migratoria que ha sacudido Lampedusa, que esta semana se ha visto desbordada ante la llegada de 10.000 migrantes en apenas tres días. Le Pen, que llegó a disputar la presidencia de Francia a Emmanuel Macron en las últimas elecciones, elogió el liderazgo de Salvini, quien durante su etapa como ministro del Interior impulsó una política de criminalización de las ONG que rescatan migrantes en el Mediterráneo por la que está siendo actualmente juzgado ante los Tribunales. Europa “necesita su energía, experiencia y determinación”, defendió la política gala.

La jefa de Reagrupamiento Nacional aprovechó su intervención para lanzar un mensaje que parecía destinado a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, acusada por algunos exponentes de la Liga de ser “demasiado blanda” en su política migratoria. “¡Ay de aquellos líderes que no se dan cuenta de las señales de alarma que representan las llegadas a Lampedusa! ¡Ay de aquellos pueblos cuyos líderes no toman medidas inmediatas para afrontar este gigantesco desafío, y de aquellos que, para justificarse, dicen que no hay alternativa”, zanjó.

Salvini, por su parte, devolvió los elogios a su aliada y expresó su deseo de que Le Pen se convierta en la próxima presidenta de Francia. “Si tenemos que elegir entre Macron y Marine Le Pen, no tengo dudas: toda mi vida con Le Pen”. Y respecto a la situación en Lampedusa, Salvini, que es también ministro de Infraestructuras en el actual Ejecutivo, prometió hacer “todo lo que esté democráticamente permitido para bloquear una invasión que corre el riesgo de ser desastrosa”.

La fiesta anual de la Liga coincidió con la visita a Lampedusa de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, acompañada por la primera ministra italiana. El golpe en la mesa de Meloni ante la UE se explica, en parte, por la fuerte presión migratoria que está sufriendo la isla italiana, pero sobre todo por las tensiones dentro del Ejecutivo, alimentadas por exponentes de la Liga, que rechazan la política migratoria impulsada por la líder de Hermanos de Italia. Este lunes está previsto que el consejo de ministros apruebe nuevas medidas para luchar contra la inmigración irregular.