Un senador estadounidense desvela lo que Trump le dijo a Maduro en una conversación telefónica

Donald Trump apenas ha desvelado el contenido de la conversación que mantuvo hace unos días con Nicolás Maduro. El presidente estadounidense confirmó este domingo que había hablado con su homólogo venezolano pero se negó a dar detalles del intercambio ocurrido en medio de la escalada de tensión en el Caribe. “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, dijo sobre la llamada cuando dialogaba con la prensa a bordo del Air Force One de regreso a la capital estadounidense.

Quien sí ha contado más detalles sobre la charla que ambos mantuvieron fue el senador estadounidense Markwayne Mullin, quien afirmó este domingo que el Gobierno de Donald Trump le dio a "Nicolás Maduro la oportunidad de irse", tras referirse a la conversación telefónica que ambos sostuvieron. Mullin, republicano por Oklahoma y que integra el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, hizo la declaración en una entrevista con la cadena CNN, en la que añadió que entre las opciones presentadas estuvo "que se podía ir a Rusia o a otro país".

La conversación entre los dos líderes se habría dado la semana pasada para acordar una posible reunión entre ambos en Estados Unidos, según reportó el viernes el diario The New York Times con base en fuentes anónimas familiarizadas con el asunto. La llamada, que incluyó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, no resultó en planes concretos para el encuentro, añadió el informe del diario neoyorquino, que tampoco compartió más detalles sobre lo discutido entre ambos líderes.

La tensión entre EE UU y Venezuela ha escalado en los últimos días y este sábado Trump advirtió a los pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano y sus alrededores "cerrado". Ayer advirtió de que el comentario sobre el cierre del espacio aéreo no implica un ataque inminente de ejército estadounidense en territorio del país caribeño. “No leas nada entre líneas”, insistió.

En contraste, Trump dedicó varios minutos a defender al secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien se encuentra en el ojo del huracán por supuestamente haber ordenado "matar a todos" los ocupantes de una supuesta lancha de narcotraficantes, de acuerdo con un informe del Washington Post. Según el diario, que citaba a dos fuentes con conocimiento directo de la operación, después de que el primer misil impactara en el barco los comandantes se percataron de que había dos tripulantes que se aferraban a restos de la embarcación. El comandante a cargo del operativo ordenó entonces un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth, que había ordenado "matar a todos" los presentes en el barco. “(Hegseth) dijo que no ordenó eso y le creo”, dijo Trump. Hegseth ha calificado la información del rotativo de “noticias falsas”, una expresión recurrente en la Casa Blanca para referirse a la información negativa. Pero esta vez tendrá que explicar a un comité del Senado de EE.UU. sobre el supuesto ataque calificado por legisladores demócratas como "crimen de guerra".

EE UU mantiene un amplio despliegue militar en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, con el argumento de combatir el narcotráfico y al llamado Cartel de los Soles, con el que vincula a Nicolás Maduro y a otros funcionarios de su Gobierno por presuntamente evadir sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y enfrentar cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

"El propio pueblo venezolano ha hablado y ha dicho que quiere un nuevo líder y quiere restaurar a Venezuela al país que solía ser, un país muy próspero. Pero Maduro ha arruinado absolutamente ese país", puntualizó Mullin sobre el tema.

Con información de Efe