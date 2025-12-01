Incremento de los ciberataques rusos contra instalaciones críticas europeas

Un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) arroja luz sobre la actual guerra no convencional de Rusia contra Europa; se centra en operaciones de sabotaje dirigidas a infraestructuras críticas. Estos ataques, que se han intensificado desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, tienen como objetivos instalaciones militares, redes eléctricas, sistemas de comunicaciones y cables submarinos.

Se trata de desestabilizar a los gobiernos europeos, generar tensión social y económica, y socavar la unidad de la OTAN y la UE en la respuesta a la agresión rusa. El informe del IISS detalla una campaña de sabotaje descentralizada que ha explotado las deficiencias de los sistemas jurídicos y de seguridad europeos, incluyendo la dependencia de nacionales de terceros países mediante el reclutamiento en línea.

A pesar de los esfuerzos de los servicios de inteligencia y seguridad europeos, las tácticas rusas a menudo han quedado sin control, y las respuestas de la OTAN y la UE han resultado insuficientes. La infraestructura crítica de Europa sigue siendo particularmente vulnerable debido a años de poca inversión y mantenimiento deficiente, según el informe.

Si bien algunas operaciones de la OTAN, como la iniciativa marítima Baltic Sentry, han tenido cierto éxito, existe la preocupación de que la falta de estrategia y recursos a largo plazo de Europa dificulte una respuesta eficaz.