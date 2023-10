Un sobrino de JFK desafía el bipartidismo en EE UU

En un país tan inmenso como Estados Unidos donde conviven cientos de culturas se da la paradoja de que solo dos grandes partidos dominan el panorama político desde 1796: demócratas y republicanos. Fue hace 227 años cuando se celebraron los comicios entre los llamados Partido Federalista y el Partido Demócrata- Republicano (DRP), el preámbulo de lo que hoy conocemos como Partido Demócrata y Republicano. Aunque es cierto que actualmente existen otras opciones, los llamados `third parties´ (tercer partido) como el Partido Verde o el Partido Libertario, estos grupos solo recogen los votos de enfado y protesta de la población. Ante la actual polarización y quemazón política que tiñe la sociedad estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., hijo del antiguo senador con el mismo nombre que fue asesinado en 1968 y sobrino del expresidente JFK, ha visto una oportunidad de éxito y se ha lanzado a la conquista de aquellos que navegan en la indecisión política. El recién anunciado candidato independiente ha abandonado el Partido Demócrata para emprender su andadura hacia la Casa Blanca en nombre de los que buscan una opción nueva más allá del próximo capítulo Biden Vs Trump. En un cambio de estrategia inesperado, Kennedy Jr. ha presentado a su partido como ¨un movimiento populista que desafía la división entre la izquierda y la derecha¨, un slogan que atrae a votantes descontentos en ambos partidos.

El anuncio llega en un momento en que el país está más polarizado que nunca, y se conoce el `talón de Aquiles´ de los principales partidos. Los demócratas siguen apostando por un candidato de 80 años que cada vez se debilita más en las encuestas con un juicio político acechándole y un hijo con constantes problemas judiciales. Por su parte los republicanos menos conservadores no acaban de identificar una opción más moderada que pueda vencer a Donald Trump, así que a uno y otro lado Kennedy Jr. podría causar auténticos estragos.

"Los demócratas tienen miedo de que le arruine las elecciones al presidente Biden, y los republicanos de que se las arruine a Trump", dijo el recién estrenado candidato independiente de 69 años ante una multitud de simpatizantes a las afueras del Centro Nacional de la Constitución, en Filadelfia. Lo más interesante de ese evento fue la multitud que atrajo, seguidores de ambos lados del espectro bipartidista político. En el acto estuvieron presentes desde antiguos republicanos poco conservadores que buscan un cambio y no ven con buenos el radicalismo extenuante de Donald Trump, hasta curiosos demócratas que están abiertos a oír otros discursos. Tampoco faltaron amantes de la dinastía política liberal que Kennedy Jr. representa. Y aquí los descendientes han hablado fuerte y claro, asegurando que no apoyan está nueva candidatura. ¨Bobby puede compartir el mismo nombre que nuestro padre, pero no comparte los mismos valores¨, han apuntado en un comunicado los hijos del expresidente estadounidense, ¨denunciamos su candidatura y creemos que es peligrosa para nuestro país¨.

Kennedy Jr. se presentó como candidato demócrata el pasado mes de abril acusando a su propio partido de haber abandonado sus principios. En aquel momento las encuestas le dieron hasta un 20% de apoyo. Consiguió recoger el soporte de unos seguidores que, aunque reconoce la larga trayectoria y experiencia política del actual presidente Joe Biden, reconocen que ha llegado el momento de que el octogenario deje paso a las nuevas generaciones. Desde las filas republicanas también parecen temer lo que el descendiente de los Kennedy pueda llegar a conseguir. "23 razones para oponerse a RFK Jr.", es el título del correo electrónico que envió el Comité Nacional Republicano este lunes, haciendo hincapié en las formas puramente demócratas que Kennedy Jr. representa.

Al abogado ambientalista no le ha echado para atrás su caída de popularidad en las últimas semanas o la falta de apoyo que tuvo por el partido demócrata. Kennedy llega pisando fuerte e incluso se ha desmarcado con ideas que nada tienen que ver con los aspectos liberales de sus ancestros. Según Reuters, "American Values 2024", uno de los grupos que apoya su candidatura, habría recaudado hasta ahora 17 millones de dólares, y esperan recoger $10 millones tras el anuncio de su postulación independiente. Kennedy Jr. es un firme opositor de las vacunas y se muestra rotundamente contrario a que se les administren a los niños. Criticó los confinamientos durante la pandemia del COVID-19, defiende las teorías conspiratorias, y ya ha puesto nombre a sus adversarios. "Wall Street, Big Tech, Big Pharma", dijo entre los aplausos de sus seguidores, ¨las élites cínicas, los medios mercenarios¨, ¨todo el sistema está amañado¨, asegura la nueva opción política estadounidense cuando queda poco más de un año para que se celebren las elecciones presidenciales del país.