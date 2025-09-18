Starmer se prepara para las difíciles preguntas de Trump sobre Mandelson, libertad de expresión y Palestina tras la visita de Estado

Keir Starmer se prepara para un encuentro clave con Donald Trump, que se perfila como intenso y lleno de desafíos. Tras la ceremonia de Estado en Windsor, Inglaterra, ambos líderes se reunirán en Chequers para tratar asuntos que van más allá de la diplomacia protocolaria.

Entre los temas centrales se encuentra la controversial situación de Lord Mandelson, cuya dimisión como embajador tras revelarse correos con Jeffrey Epstein sigue generando críticas y debate dentro del Reino Unido.

La política exterior británica también será un punto de atención, con especial foco en la situación en Gaza y la posible declaración del Estado palestino, lo que podría generar fricciones durante la reunión.

Negocios y tensiones internas

El encuentro incluye un componente económico relevante. Se espera un paquete de inversiones por aproximadamente 150.000 millones de libras, con participación de compañías como Blackstone, Palantir, GSK, Microsoft y Rolls-Royce.

La canciller Rachel Reeves ha organizado reuniones con ejecutivos de importantes empresas internacionales con el objetivo de fortalecer los vínculos económicos entre Reino Unido y Estados Unidos. Sin embargo, persisten tensiones relacionadas con el impuesto digital británico y negociaciones pendientes sobre aranceles al acero, lo que añade complejidad a la agenda económica del encuentro.

El Partido Laborista atraviesa tensiones internas por la gestión del caso Mandelson. La defensa inicial de Starmer y la posterior destitución del exembajador han generado críticas, complicando la posición del primer ministro durante las negociaciones. Fuentes gubernamentales han descrito la situación como un escenario complejo, donde cada declaración pública debe medirse cuidadosamente para evitar conflictos innecesarios con la administración estadounidense.

El gobierno británico busca presentar la visita como una oportunidad estratégica, equilibrando la cooperación económica con la gestión diplomática. Durante la rueda de prensa conjunta en Chequers se evaluará el éxito del encuentro. La entrega simbólica de documentos de los archivos de Churchill y una caja roja ministerial busca reforzar la historicidad del momento y proyectar respeto mutuo entre ambos líderes.

El encuentro promete ser más que una simple reunión diplomática, con implicaciones potencialmente decisivas para las relaciones bilaterales entre Reino Unido y Estados Unidos.