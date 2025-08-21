Conmoción en EE UU: una mujer mata a su marido enfermo y a sus hijos y se suicida

En un suceso que ha estremecido a la comunidad de Madbury, New Hampshire, se ha revelado una tragedia familiar. Ryan Long, de 48 años, su esposa Emily, de 34, y sus dos hijos, Parker de 8 y Ryan de 6, perdieron la vida en un incidente que ha dejado una profunda conmoción.

Las autoridades identificaron a la mujer como responsable de la muerte de su esposo —quien padecía cáncer cerebral— y de dos de sus tres hijos, antes de quitarse la vida. El hecho fue notificado a la policía local el lunes 18 de agosto.

El hallazgo de la tragedia

El padre, diagnosticado meses atrás con un tumor cerebral, había compartido junto a su esposa fragmentos de su batalla contra la enfermedad en redes sociales. Amigos y allegados relataron que la familia atravesaba una situación de enorme presión emocional y económica, circunstancias que pudieron haber influido en el desenlace.

Un día antes del crimen, Emily publicó un video que hoy adquiere un tono perturbador. En él, describía un “bache” emocional que parecía imposible de superar, dejando entrever el estado de ánimo en el que se encontraba.

La Policía Estatal de Nueva Hampshire ha catalogado el caso como un posible asesinato-suicidio y mantiene abierta una investigación para esclarecer la secuencia exacta de los hechos. Según los informes preliminares, la madre habría utilizado un arma de fuego, aunque esto aún no ha sido confirmado oficialmente. Solo uno de los hijos ha sobrevivido, pero no se han dado a conocer detalles sobre su estado actual para preservar su privacidad.