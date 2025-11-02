Acceso

Trump amenaza a Nigeria con una intervención militar si no cesan los asesinatos de cristianos

Se muestra dispuesto a aniquilar a los yihadistas que "cometen estas atrocidades"

J.M. Zuloaga
    J.M. Zuloaga es periodista desde hace más de 50 años, especializado en información sobre el terrorismo de ETA primero y sobre el yihadista en la actualidad
Donald Trump ha amenazado a Nigeria con una acción militar si no cesan a los "asesinatos de cristianos a manos de "terroristas islamistas".

"Si el gobierno nigeriano continúa tolerando los asesinatos de cristianos, Estados Unidos suspenderá de inmediato toda la ayuda a Nigeria y podría entrar en este país, ahora deshonrado, y abrir fuego indiscriminadamente para aniquilar por completo a los terroristas islamistas que cometen estas horribles atrocidades. He ordenado al Departamento de Guerra que se prepare para una posible acción", escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

Pese a la realidad de todos los días, las autoridades nigerianas niegan las acusaciones de persecución de cristianos en el país. Es de suponer que exista una pandemia de un mal desconocido hasta ahora que es el que les causa la muerte.

