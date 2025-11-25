Ucrania torpedea un buque ruso y un sistema antiaéreo S-400 en un ataque contra un puerto

Un ataque ucraniano contra el puerto ruso del mar Negro de Novorosíisk alcanzó anoche un buque de desembarco ruso, además de golpear una terminal de carga y descarga de petróleo y una lanzadera antiaérea S-400, declararon fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) a la agencia pública 'Ukrinform'.

La operación fue llevada a cabo por diversas unidades del Ejército ucraniano, incluida la Armada, el propio SBU y la Inteligencia militar ucraniana (GUR).

Según dijo previamente el Estado Mayor General de Kiev en un comunicado, una terminal de carga y una lanzadera de un sistema antiaéreo S-400 fueron alcanzados en el ataque contra el puerto ruso.

Durante la noche, las fuerzas de Kiev también golpearon, según el Estado Mayor, una fábrica de reparación de aviones y una infraestructura de fabricación de drones situadas en la región rusa de Rostov y una refinería de la región de Krasnodar Krai, también en la Federación Rusa.

Según el Estado Mayor, en el ataque se emplearon drones de larga distancia y misiles Neptuno, todos de fabricación ucraniana.