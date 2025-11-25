Un ataque a gran escala de Rusia deja seis muertos en Kiev

Ucrania sufrió este martes uno de los ataques más intensos de las últimas semanas, con el lanzamiento de 22 misiles y más de 460 drones por parte de Rusia, según confirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. El ataque dejó al menos seis muertos en Kiev y numerosos daños en infraestructuras críticas, mientras cuatro drones rusos violaron los espacios aéreos de Rumanía y Moldavia, ambos países vecinos del conflicto.

"Se sabe que cuatro drones cruzaron al espacio aéreo de nuestros vecinos, Moldavia y Rumanía", declaró Zelenski en X, señalando que las horas de entrada en dichos espacios han sido verificadas. El presidente subrayó que este nuevo incidente demuestra la necesidad de mantener el apoyo militar y las sanciones contra Moscú.

El bombardeo se dirigió especialmente contra la red energética y de agua de Kiev, así como contra infraestructura portuaria en Odesa, en el sur del país. La ofensiva afectó a varias regiones y se enmarca dentro de la campaña rusa de destrucción del sistema energético ucraniano, que ha dejado a la población de la capital con cortes de luz de hasta 12 horas diarias desde hace semanas.

A pesar de la magnitud del ataque, las defensas ucranianas lograron interceptar 438 de los 464 drones utilizados por Rusia y 14 de los 22 misiles lanzados, según la Fuerza Aérea de Ucrania. Entre los proyectiles derribados se encuentran los tres misiles balísticos Iskander y uno de los tres misiles hipersónicos Kinzhal, lo que supone un avance significativo respecto a ataques anteriores en los que Ucrania no logró interceptar ninguno de estos modelos. Este progreso coincide con la llegada de nuevos sistemas antiaéreos Patriot y munición adicional.

Sin embargo, un número no especificado de misiles y 26 drones impactaron en al menos 15 puntos del país, causando destrucción en edificios residenciales e instalaciones energéticas, además de provocar la caída de fragmentos en una docena de localizaciones.

Las negociaciones del plan de paz avanzan

El ataque se produjo en paralelo a las negociaciones en Abu Dabi entre delegaciones de Estados Unidos y Rusia para avanzar en el denominado plan de paz impulsado por Donald Trump. Se trata de un marco que Washington intenta consensuar primero con Kiev antes de presentarlo a Moscú.

Mientras tanto, Ucrania llevó a cabo uno de sus propios ataques con drones más masivos en semanas contra territorio ruso, dejando tres muertos en la región de Rostov. Zelenski insistió en que estos ataques deben servir de recordatorio para que los aliados mantengan la presión sobre Moscú:

“No puede haber pausas en la asistencia. Lo más importante es que los aliados avancen hacia la diplomacia juntos, con esfuerzos conjuntos”.

El hecho de que drones rusos hayan atravesado el espacio aéreo de Rumanía, país miembro de la OTAN, y de Moldavia, aumenta la tensión en la región. No es la primera vez que sucede, aunque el volumen del ataque lo convierte en uno de los incidentes más preocupantes de los últimos meses.