Rusia
El volcán ruso Shiveluch entra en erupción y expulsa una columna de cenizas a cinco kilómetros sobre el nivel del mar
Las autoridades avisan de que existe el peligro de explosiones de cenizas de hasta diez kilómetros de altura
El volcán Shiveluch, situado en el krai ruso de Kamchatka, en el extremo oriental del país euroasiático, ha entrado en erupción este lunes y ha emitido una columna de humo y ceniza de unos cuatro kilómetros de altura sobre el nivel del mar, llegando a extender unos cinco kilómetros hacia el oeste del cráter, según el Equipo de Respuesta a Erupciones Volcánicas de Kamchatka, dependiente del Instituto de Vulcanología y Sismología.
El organismo ha señalado en un comunicado que "la erupción explosivo-extrusiva en el volcán Shiveluch continúa", antes de apuntar a que "existe el peligro de explosiones de cenizas de hasta diez kilómetros de altura", por lo que ha resaltado que esta situación podría afectar a los vuelos internacionales.
Por ello, ha emitido una alerta naranja para la aviación en la zona por la actividad en el volcán, ubicado a unos 45 kilómetros de la localidad de Kyuchi, donde viven unas 5.000 personas.
El Shiveluch es uno de los volcanes más grandes de Kamchatka, donde hay 160 volcanes --incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-- si bien sólo unos 20 están activos.
