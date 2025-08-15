Vuelca un autobús escolar con 42 niños el primer día de clases en Texas

El nuevo curso escolar en Estados Unidos comenzó con una escena devastadora en Texas, EE UU. Un autobús escolar de primaria, con 43 personas a bordo, volcó en una carretera rural al norte de Austin durante el primer día de clases, dejando varios menores heridos y activando de inmediato los protocolos de emergencia del Condado Austin-Travis (ATCEMS).

El vehículo, perteneciente al distrito escolar de Leander, transportaba 42 niños y un adulto cuando, al tomar una curva en Nameless Road, se desvió por el costado derecho y acabó volcado. Diez personas fueron hospitalizadas, incluyendo nueve estudiantes y el conductor. Un menor sufrió lesiones que ponen en riesgo su vida, otros dos presentaron heridas graves, y el resto tuvo lesiones leves.

ATCEMS habilitó un centro de reunificación en la iglesia Round Mountain Baptist para atender a los estudiantes que no requirieron hospitalización.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) inició una investigación sobre el autobús, un modelo 2024 equipado con cinturones de seguridad. El objetivo es esclarecer las causas del siniestro y establecer medidas preventivas para evitar tragedias similares.