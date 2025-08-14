Un exmarine británico acusado de varias cargos por atropello se derrumba durante su juicio

Paul Doyle, un exmarine de 53 años, compareció ayer en el tribunal de Liverpool, Reino Unido, con lágrimas en los ojos durante todo el procedimiento, enfrentándose a una gran cantidad de cargos judiciales. Pese a que en un principio estos últimos iban a ser siete, la acusación los ha multiplicado hasta 31.

El suceso ocurrió en Water Street, donde aproximadamente un millón de aficionados se congregaron para celebrar la victoria del Liverpool en la última Premier League. Según las autoridades, Doyle utilizó su vehículo como un arma, embistiendo deliberadamente contra la multitud después del paso del autobús de los jugadores, creando momentos de pánico y tensión entre los allí presentes.

Un total de 134 personas resultaron heridas, incluyendo dos bebés y varios niños, con edades que oscilan entre los seis meses y 77 años. Las investigaciones policiales han descartado motivaciones terroristas, calificando el evento como un acto premeditado de violencia.

Entre los cargos de los que se le acusa hay 23 de agresión, uno de altercado, dos cargos de lesiones intencionales, dos cargos de causar lesiones corporales graves intencionales, dos cargos de intento de causar lesiones corporales graves intencionales y un cargo de conducción peligrosa.

Doyle, padre de tres hijos, era un comando de la Marina Real británica, pero ahora se sabe que era un hombre de negocios que dirigía una empresa ahora disuelta. Las autoridades han programado la próxima audiencia para el 4 de septiembre, donde Doyle deberá declararse culpable o inocente.