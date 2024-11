'Matemáticas', además de probablemente una de las disciplinas de la ciencia y el conocimiento más importantes para la vida humana sobra la tierra, por todos lo avances tecnológicos que ha permitido, es la palabra que se sigue repitiendo en las pesadillas de muchos antiguos estudiantes que tuvieron que acudir septiembre tras septiembre a intentar recuperarla.

Pero no para todo el mundo fue un 'suplicio' ni un mal trago, de hecho, aunque a alguno puedan no gustarle las matemáticas, están presenten en todos y cada uno de los aspectos de nuestra existencia material. Miremos donde miremos, toda imagen, todo objeto, puede ser descompuesto en líneas, ángulos, catenarias, fórmulas y patrones. Algo tan banal y mundano como un romanesco o coliflor italiana, por ejemplo, sigue un patrón de crecimiento muy similar al de los 'fractales infinitos' o la 'sucesión de Fibonacci'.

Romanesco verdura PIXABAY (Hans)

Nos guste o no, las matemáticas rigen nuestra existencia, y conocer más sobre ellas es importante a todos los niveles. Dicen que detrás de todo odio se esconde una pequeña admiración, así que por qué no darle otra oportunidad a esta disciplina, quizá tomándola como un reto y no como una asignatura más que aprobar la relación mejore.

¿Eres capaz de derrotar a las matemáticas? Demuéstralo resolviendo este enigma

Para el juego del día de hoy, les brindaremos la oportunidad de redimirse y demostrarse a sí mismo que tienen capacidad más que de sobra para resolver un acertijo matemático algo complejo. Para ejecutar su venganza, deben tratar de resolver la ecuación que les plantearemos en la foto a continuación. (Una pequeña pista: la clave está en seguir el orden correcto)

Enigma matemático Juegos LA RAZÓN y PIXABAY (stux)

Bien, ahora que ya lo han visualizado, tomen un papel y un bolígrafo y pasemos a descifrar poco a poco la solución a este enigma matemático.

Solución paso a paso:

Para llegar a la respuesta correcta es necesario aplicar una de las reglas más básicas de las operaciones matemáticas, que el profesor estadounidense Sal Khan resumió como 'la regla del PEMDSR': Paréntesis, Exponentes, Multiplicación y División, Suma y Resta. Este es el orden que se debe seguir a la hora de resolver una ecuación.

Entonces, el primer paso será resolver las operaciones que se encuentran entre paréntesis, de tal manera que obtenemos que: 20 / (5 - 3) + 8 x (1 - 1) es lo mismo que 20 / (2) + 8 x (0).

Lo siguiente será operar los exponentes, pero como en este caso no hay, se pasa a las divisiones y multiplicaciones. Así, continuamos: 20 / (2) + 8 x (0) al resolver las multiplicaciones y divisiones queda en 10 + 0, ya que todo número multiplicado por cero es igual a cero.

Y para terminar, se acaba con las sumas y restas, que en este caso no pueden ser más sencillas: 10 + 0 es igual a 10.

La solución a este enigma que en un primero momento parecía tan complicado, aplicando la regla adecuada acaba siendo sumamente sencillo. Por algo se dice que 'si no puedes con tu enemigo, únete a él'. Utilizando las propias armas que nos proporcionan las matemáticas, obtenemos que la solución final era '10'.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.