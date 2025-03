El español dispone de más de 93.000 palabras, excluyendo términos técnicos y especializados. Sin embargo, se calcula que un hablante nativo emplea solo entre 15.000 y 20.000 palabras, lo que significa que, en promedio, una persona desconoce alrededor del 80% del vocabulario disponible de nuestro idioma.

Para acercar a los hablantes a la riqueza del idioma, en LA RAZÓN hemos creado una serie de juegos y desafíos con palabras poco comunes. Sin embargo, es importante recordar que utilizar en exceso un vocabulario poco frecuente no necesariamente refleja inteligencia y puede resultar pretencioso. Por eso, también explicaremos en qué situaciones y contextos es conveniente usar estos términos.

Palabra del día: 'Felón', cada día de escucha más, pero no siempre se utiliza bien

Para el juego de hoy, les proponemos un acertijo con el que aprenderán a emplear correctamente la palabra 'felón', muy famosa por un personaje histórico, pero en los últimos tiempos ha vuelto a utilizarse, especialmente en el ámbito político. Les presentaremos a continuación cuatro frases con un hueco, y ustedes deberán utilizar 'felón' para completarlos. Pero cuidado: solo será correcto utilizar este término en una de ella. Revelaremos la solución al final: ¡Comencemos!

A) En menudo ____ me metí: si lo llego a saber, no habría aceptado su invitación, después me culparon a mí de todo lo sucedido.

B) El reino cayó en manos de un ____, alguien que nunca mostró verdadera lealtad a su soberano.

C) Es el mayor ____ que conozco: una persona siempre leal, atento, complaciente... todo un partidazo.

D) Hemos encontrado un ____ de oro, de esta salimos ricos, te lo digo yo.

Solución:

La palabra 'felón' tiene un origen interesante. Proviene del latín "felonem", que era un término que hacía referencia a una persona que cometía un crimen de traición, especialmente hacia un señor o soberano. La palabra ha evolucionado con el tiempo y ha mantenido un matiz negativo, ya que hace alusión a una persona traidora o desleal.

Por lo tanto, la única solución posible para crear una frase coherente sería la opción 'B)': "El reino cayó en manos de un felón, alguien que nunca mostró verdadera lealtad a su soberano". En España, el conocido como 'el Rey felón', por su traición al pueblo español, fue Fernando VII, considerado uno de los peores monarcas de nuestra historia.

En su origen, el término se utilizaba específicamente en contextos legales y judiciales medievales, donde alguien que traicionaba a su señor o le juraba lealtad para luego traicionarlo era considerado un felón. En algunos lugares de habla hispana, 'felón' se sigue utilizando para describir a alguien que ha cometido una traición o infidelidad, no necesariamente a nivel político, sino también en relaciones personales.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se dedica tiempo al juego o al entretenimiento, la actividad cerebral puede disminuir, al igual que un músculo se debilita por falta de ejercicio. Por ello, estas actividades no deben verse como una pérdida de tiempo, sino como una manera efectiva de mantener la mente activa y saludable.

Un error común en quienes llevan una agenda apretada es no reservar momentos para desconectarse del estrés y las responsabilidades diarias. Los pasatiempos no solo son una fuente de diversión, sino que también estimulan áreas específicas del cerebro, ayudando a despejar la mente y cambiar de enfoque. Esto favorece habilidades como la intuición y la rapidez mental.

Algunos de los principales beneficios de los pasatiempos incluyen:

Reducción del estrés y la ansiedad: Son ideales para relajarse en momentos de espera o después de situaciones estresantes.

Mejora de la concentración: Al requerir atención en una tarea específica, fortalecen la capacidad de enfoque.

Mayor agilidad mental: Contribuyen al desarrollo de habilidades para la resolución de problemas.

Capacidad de improvisación: Fomentan la creatividad y la espontaneidad, permitiendo reaccionar con rapidez.