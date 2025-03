Aunque el español cuenta con más de 93.000 palabras, sin incluir términos técnicos o especializados, se estima que un hablante nativo emplea solo entre 15.000 y 20.000 de ellas. Esto significa que, en promedio, una persona en nuestro país desconoce cerca del 80% del léxico disponible.

Para acercar a los hablantes a la riqueza de nuestra lengua, en LA RAZÓN hemos creado una serie de juegos y acertijos con palabras poco frecuentes. Sin embargo, es fundamental recordar que utilizar un vocabulario inusual sin necesidad no es sinónimo de inteligencia y podría parecer pretencioso. Por ello, también explicaremos en qué contextos y momentos es adecuado emplear estos términos.

Palabra del día: 'inefable', seguro que lo has escuchado, pero no sabes bien qué significa

En el juego de hoy, les presentamos un acertijo que tiene como protagonista la palabra 'inefable', un término que en los últimos años se escucha bastante, pero del que no todo el mundo conoce el significado. A continuación les mostraremos cuatro frases, cada una de ellas con un hueco. Ustedes deberán utilizar 'inefable' para rellenarlos, pero cuidado: solo es la respuesta correcta a una de ellas, el resto son trampa. Al final del todo, les daremos la solución: ¡Comenzamos!

A) La belleza del amanecer en lo alto de la montaña era ____, ninguna palabra podía hacerle justicia.

B) Su comportamiento es ____, propio de un niño de primaria, habría que llamar a sus padres.

C) Se me hace una persona demasiado ____, no permite hablar a los demás, siempre intenta imponer su punto de vista.

D) Nos dejó todo ____: cada paso que habíamos de seguir para completar la tarea estaba perfectamente explicado.

Solución:

La palabra "inefable" proviene del latín ineffabilis, que se compone del prefijo '-in' (negación) y de 'effabilis', que significa "que puede ser expresado con palabras", (derivado de 'fari', que significa "hablar"). Es decir, que inefable hace referencia a aquello "que no puede ser expresado con palabras", ya sea por ser demasiado sublime, asombroso o incluso por ser indescriptible.

Así, se puede llegar a la conclusión que la única respuesta correcta al acertijo sería la opción 'A)': "La belleza del amanecer en lo alto de la montaña era inefable, ninguna palabra podía hacerle justicia". El resto de oraciones carecerían de sentido si la usáramos en ellas, quizá en la segunda frase sería coherente, pero no es el mejor contexto para utilizarla.

'Inefable' es una palabra que suelen emplear escritores, poetas y filósofos para transmitir experiencias, emociones o situaciones que escapan a la descripción común. En general, "inefable" es una palabra ideal cuando se siente que algo es tan impresionante o conmovedor que no se puede describir con palabras. Dependiendo de en qué contexto de emplee, puede tener un tono positivo (belleza, felicidad, amor, divinidad), de asombro, o también negativo (dolor, pérdida, tragedia).

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se dedica tiempo al juego o al entretenimiento, la actividad cerebral puede disminuir, al igual que un músculo se debilita por la falta de ejercicio. Por ello, estas actividades no deben verse como una pérdida de tiempo, sino como una manera de mantener la mente activa y saludable.

Un error común en personas con agendas ocupadas es no reservar momentos para desconectarse del estrés y las responsabilidades diarias. Los pasatiempos estimulan áreas específicas del cerebro y, además de ser una fuente de diversión, permiten despejar la mente y cambiar de enfoque, lo que potencia habilidades como la intuición y la rapidez mental.

Algunos de los principales beneficios de los pasatiempos incluyen:

Reducción del estrés y la ansiedad: Son especialmente útiles en momentos de espera o después de situaciones tensas.

Mejora de la concentración: Al exigir atención en una tarea concreta, fortalecen la capacidad de enfoque.

Mayor agilidad mental: Se ha demostrado que favorecen la resolución de problemas.

Capacidad de improvisación: Fomentan la creatividad y la espontaneidad para reaccionar con rapidez.