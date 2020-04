Valencia y Betis volverán a intentar el fichaje de Dani Ceballos en verano

El centrocampista de 23 años regresará al Real Madrid en verano tras su paso por el Arsenal para volver a salir en calidad de cedido. Dani Ceballos buscará acomodo en LaLiga Santander con la intención de tener un protagonismo que le permita estar en la próxima Eurocopa. Si hace unos días hablábamos en LAOTRALIGA de su buena disposición para regresar al Betis, el Valencia también luchará por hacerse con sus servicios.

Así lo asegura MARCA, que destaca que el conjunto che podría ser una buena opción si se clasifica para disputar competiciones europeas la próxima temporada. Dani Ceballos reconocía recientemente que el Valencia ya había intentado hacerse con sus servicios en el mercado invernal. “Sí, mi agente me llegó a comentar el interés del Valencia. En enero hubo un momento de nerviosismo por la Eurocopa, venía de una lesión de dos meses y no jugaba y yo y quería jugar. No lo estaba haciendo y tenía que mirar por mi futuro. Finalmente conseguí cambiar al situación, comencé a entrenar, Arteta me dio la oportunidad y en el último mes y medio me veía con grandes posibilidades de ir a la Eurocopa y me sentía importante en el Arsenal”, señaló el sevillano en El Chiringuito.

Valencia y Betis son los equipos mejor posicionados para hacerse con Dani Ceballos

El Real Madrid, por su parte, no ve con malos ojos que Dani Ceballos recale en el Betis, bien en calidad de cedido o como traspasado, aunque el cuadro merengue se reservaría una opción de recompra en este último caso. Tampoco se descarta que el Real Madrid use a Dani Ceballos para rebajar el precio de Nabil Fekir.

El conjunto blanco está interesado en el atacante de 26 años aunque, en ningún caso, abonará al Betis los 90 millones que figuran en su cláusula de rescisión. Por ese motivo, tal y como contamos en LAOTRALIGA, estaría dispuesto a ofrecer a Óscar Rodriguez, a Mariano o a Dani Ceballos para rebajar su precio. Curiosamente, Nabil Fekir también ha sido relacionado con el Arsenal, que piensa en él como recambio de Ceballos.