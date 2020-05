Pablo Zabaleta, dispuesto a volver a Barcelona para retirarse en el Espanyol

El lateral zurdo de 35 años termina contrato con el West Ham al final del presente curso. Pese a que el Espanyol lucha actualmente por la permanencia, Pablo Zabaleta tiene previsto regresar a Barcelona con su mujer, por lo que podría ver con buenos ojos volver a enfundarse la elástica del Espanyol.

Muchos han interpretado las palabras de Pablo Zabaleta como un guiño al Espanyol

“Tengo bastante claro que dejo Inglaterra cuando acabe mi contrato con el West Ham. Después tomaré una decisión en lo personal y en lo profesional, ahora es difícil porque no sabemos qué pasará con el fútbol. Me sentaré con mi familia y tomaremos una decisión. Queremos vivir con mi familia en Barcelona. Ahora estoy en esa etapa en que tienes días que piensas en seguir un par de años o que un chico en el entrenamiento de arruina y piensas en dejarlo”, ha dicho Pablo Zabaleta en Radio Continental. ¿Moverá ficha el Espanyol para volver a reclutar al argentino en sus filas?

Si bien Pablo Zabaleta podría ser una opción para el cuadro perico para su lateral zurdo, ha intentado fichar a Ismail Koybasi para su lateral diestro. Así lo ha reconocido recientemente el defensor de 30 años. “He negociado con el Espanyol, pero no se llegó a un acuerdo. Siempre quise jugar en grandes ligas de Europa. Aunque tuve tantas lesiones, nunca dejé de creer. Estoy contento y orgulloso de lograr esto, y de representar a mi país. He ganado la confianza en mi mismo en la La Liga Española”, señalaba el futbolista del Granada, que termina contrato con el equipo andaluz al final del presente curso.