El Leeds quiere a Julen Lopetegui como recambio de Bielsa

El buen hacer Marcelo Bielsa en el conjunto inglés hará que reciba suculentas ofertas en verano. Consciente de ello, el Leeds ya peina el mercado en busca de un recambio para el argentino y podría haberlo encontrado en LaLiga Santander, donde gusta el trabajo que Julen Lopetegui está realizando en el Sevilla.

Y es que, al igual que Marcelo Bielsa, el técnico vasco está nominado al The Best como mejor entrenador. No obstante, Julen Lopetegui tiene contrato con el Sevilla hasta 2022 y parece complicado que pueda salir antes del equipo por mucho que la opción de entrenar en la Premier League de la mano del Leeds pueda ser atractiva para él. Aún así, según The Sun, es la opción que más gusta para relevar a Bielsa.

Julen Lopetegui, además de técnico del Real Madrid y seleccionador español, cuenta con una experiencia en el extranjero. Fue en el Oporto, donde entrenó desde 2014 hasta 2016. De aceptar la propuesta del Leeds, el vasco se reencontraría con Rodrigo Moreno, al que quiso llevar al Real Madrid, y con Diego Llorente. También con otro español como Pablo Hernández.

Julen Lopetegui y José Campaña podrían recalar en el Leeds

Además se ha hablado de la intención del Leeds de intentar el fichaje de José Campaña. El centrocampista coincidió con Lopetegui en el Oporto y no tuvo el protagonismo que esperaba, pese a ello reconocía recientemente que no le guardaba ningún rencor: “No, para nada. Son muchas cosas las que pasan en un club y en el fondo le estoy agradecido. Ese año fue el punto de inflexión para acumular una madurez que me ha hecho ser lo que soy. Es jodido porque un futbolista siempre quiere jugar, pero en parte se lo agradezco, fue lo que me hizo cambiar el chip. Donde toco fondo y hago mi punto de inflexión es en Portugal. Recalo ahí porque Lopetegui pensaba que tendría la oportunidad, pero no. A mí me pidió disculpas y yo sabía que había mucha competencia. Bajé un peldaño. Confiaba en mi fútbol para volver a empezar de cero y escalar hasta donde he llegado”.