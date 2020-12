El Manchester United amenaza la continuidad de Jules Koundé en el Sevilla

Si bien el conjunto hispalense se desprenderá de un crack el próximo verano, no tiene previsto hacer caja por ninguno de sus pilares en el mercado invernal. Pese a ello, si recientemente hablábamos en LAOTRALIGA del interés del Arsenal por Joan Jordán, ahora es el Manchester United el que amenaza la continuidad de Jules Koundé en el Sevilla.

Así lo asegura Daily Express, aunque señala que el equipo inglés en ningún caso alcanzará los 90 millones de euros en los que está tasado el central. Ante la posibilidad de no alcanzar un acuerdo con el Sevilla por Joules Koundé, el Manchester United maneja otras opciones para reforzar su zaga de cara al segundo tramo del campeonato.

Aunque no ha trascendido la oferta que el Manchester United presentará por Jules Koundé, si lo ha hecho la del Arsenal por Joan Jordán. El equipo que dirige Mikel Arteta estaría dispuesto a alcanzar los 35 millones por el centrocampista de 26 años. En el caso de Joan Jordán, su cláusula es de 60 millones de euros, diez más de los que pagó al Atlético de Madrid por Thomas Partey el pasado verano, futbolista que cambió LaLiga Santander por la Premier a golpe de talonario.

El Sevilla se ha negado a renovar a Jules Koundé

Pese a que el Manchester City estuvo cerca de hacerse con sus servicios el pasado verano, el club de Nervión no ha considerado oportuno elevar su cláusula. “No soy nunca partidario, por concepto, de mejorar a un jugador que ha tenido una buena temporada en su primer año. Porque los rendimientos pasados no garantizan los rendimientos futuros y porque si incrementas la cláusula de rescisión lo haces en cantidades que nadie va a pagar; y subir el salario de un jugador para elevar una cláusula a unas cantidades que nadie pagaría... a veces, no es una buena elección. Hablamos de un jugador que le quedan cuatro temporadas, tiempo habrá, esa es el área de Monchi y valorará cuando renovarle”, declaraba José María Cruz.

Preguntado por la oferta del Manchester City de 55 millones de euros que fue rechazada por el conjunto hispalense, el director general del Sevilla añadía: “Era mucho dinero para esta época. Pero también era un jugador que no salió barato, 21 millones, y la cantidad que nos ofrecieron la consideramos insuficiente porque el jugador valía más y consideramos que valdrá más. No va a bajar su valor, va a aumentar”.