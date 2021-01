Vía libre para el fichaje de Kubo por el Getafe

El atacante de 19 años se ha quedado fuera de la última lista del Villarreal y todo parece indicar que su salida del equipo será inminente. El Real Madrid quiere que Kubo cambie de aires en el mercado invernal en busca de un mayor protagonismo y será el Getafe el que ofrezca acomodo al japonés hasta el final del presente curso.

Carles Aleñá estaría cerca de convertirse en el primer fichaje del Getafe

Así lo asegura MARCA, aunque señala que antes el conjunto azulón deberá alcanzar un acuerdo con el Villarreal. No parece que vaya a haber problemas entre ambas partes ya que el club de Castellón quiere liberarse de la ficha de Kubo, que es de 2,5 millones de euros. De momento, Kubo no ha sido convocado frente al Levante, lo que parece indicar que su salida es inminente.

Cuestionado recientemente por la posibilidad de ofrecer acomodo al atacante en el Getafe, su presidente, Ángel Torres, señalaba: “El chico parece ser que quiere venir, el míster me ha confirmado que si hay alguna posibilidad necesitamos un banda derecha y un mediocentro, serían en principio los dos refuerzos que queremos traer”.

El Getafe se reforzará con Kubo y con Carles Aleñá

Pese a la lesión de Coutinho, el centrocampista de 22 años está decidido a dejar el Barcelona en calidad de cedido igual que hizo durante el pasado mercado invernal, cuando recaló en el Betis. Si bien el conjunto verdiblanco estaba dispuesto a volver a ofrecerle acomodo, Carles Aleñá se ha decantado finalmente por el Getafe, equipo que ya le quiso el pasado verano y en el que juega su buen amigo Marc Cucurella.

Al igual que por Kubo, Ángel Torres también fue preguntado por Carles Aleñá: “Podría ser porque ya lo tuvimos el año pasado, pero luego se fue al Betis. Y este año ha estado a punto, lo que pasa es que el Barcelona no está en su mejor momento, no hay junta directiva, hay elecciones el 24 y todo son dificultades. Para nosotros serían dos refuerzos importantes pero no nos vamos a volver locos. Vamos a intentar porque tenemos saldo en LaLiga traer un par de refuerzos, uno en la derecha y otro en el centro del campo”.