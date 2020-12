Las declaraciones de Jota Peleteiro le acercan al Betis

Después de que contásemos en LAOTRALIGA que el conjunto verdiblanco se había interpuesto en la renovación del extremo de 29 años con el Alavés, con el que sólo firmó al final del presente curso, éste ha reconocido que difícilmente renovará su contrato. Así pues, el Betis y Jota Peleteiro serán libres para negociar a partir de enero.

“He estado muy contento en Vitoria desde el principio. El club me ha abierto sus puertas y me ha propuesto continuar aquí, pero a mí me gusta ser siempre claro. Me han llegado propuestas muy interesantes futbolísticamente. Siendo sinceros, es complicado que pueda renovar aquí”, ha reconocido el gallego en El Transistor.

“La decisión todavía no está tomada, porque la vida cambia, pero sí que está meditada”, ha añadido Jota Peleteiro. Cuestionado por su futuro, ha señalado: “Lo que más me importa es el proyecto, entre las ofertas que hemos tenido está bastante meditado por dónde van a ir los tiros”. “Soy mucho de guiarme por mis sensaciones, por lo que me pide el cuerpo. No fue un verano fácil, cuesta dejar la Premier, pero me apetecía hacer un pequeño cambio y disfrutar de esta temporada. Cuando me habló el Alavés, en una tarde tomé la decisión de jugar con ellos”, ha agregado Jota Peleteiro.

Jota Peleteiro y las otras opciones a coste cero que maneja el Betis

El conjunto verdiblanco quiere aprovechar que Rui Silva termina contrato con el Granada al final del presente curso, y que será libre para negociar con otros equipos a partir de enero, para hacerse con sus servicios. Además, el Betis sigue pensando en Luis Abram para apuntalar su zaga. Al igual que Rui Silva, el central de 24 años, por el que Vélez pidió a Betis y a Getafe 5 millones de euros el pasado verano, termina contrato al final del presente curso. No obstante, en su caso el equipo andaluz pretende abordar su contratación en enero.