La disparatada información que coloca a Jesé entre los candidatos a participar en Supervivientes

Aunque la prioridad del delantero de 27 años es encontrar un nuevo equipo, a poder ser en LaLiga Santander. Recientemente ha sido rechazado por el Getafe, y también Las Palmas ha descartado volver a ofrecerle acomodo por su elevado salario. En ausencia de ofertas que pudieran ser de su agrado se está hablando de la posibilidad de que Jesé participe en la próxima edición de Supervivientes.

Si bien la información publicada por Estadio Deportivo puede parecer disparatada. Jesé sorprendió llamando a Aurah Ruiz durante su participación en ‘La Casa Fuerte’, por lo que ha habido un acercamiento entre el futbolista y Mediaset, que está en disposición de ofrecerle un suculento contrato. Jesé también sorprendió en 2014 cuando, siendo jugador del Real Madrid, probó fortuna en el mundo de la música lanzando al mercado su primer videoclip.

Los posibles compañeros de Jesé en Supervivientes

Si finalmente prueba fortuna en la televisión participando en Supervivientes, Jesé podría tener como compañero a otro exfutbolista como Efrén Reyero, que al igual que su novia, Aurah Ruiz, se dio a conocer en Mujeres y Hombres y Viceversa y por su posterior relación con Marta López.

Más morbo aún tendría que Jesé coincidiese con Amor Romeira, que recientemente contaba cómo y dónde había mantenido relaciones sexuales con el ex del PSG. “Hablando con Rocío, no sé si fue un lapsus o qué, dijiste ‘la tía esta o el tío este’, refiriéndote a mí. A ver Jesé, parece que se te ha olvidado las veces que hemos follado. A lo mejor tengo que refrescarte cómo nos metimos en el reservado VIP, que era un cuarto con cristales tintados, recordarte que había más gente que saben de nuestra noche de pasión”, decía la ex gran hermana.

Otro exfutbolista como Rubén, conocido por su participación en La Isla de Las Tentaciones y Melodie, que también se dio a conocer en este reality, están en las quinielas para participar en la próxima edición de Supervivientes. También se habla de la posibilidad de que vaya Mar Torres, ex de Froilán, Ortega Cano, Juan José Ballesta, Karelys Rodríguez, Canales Rivera o El Dandy de Barcelona.