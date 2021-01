Sergio León, alternativa a Rubén Sobrino para el Cádiz

Cuando todo parecía indicar que Rubén Sobrino iba a poner rumbo al Cádiz, donde su entrenador, Álvaro Cervera, le ha comparado con el mismísimo Fernando Torres, la destitución de Óscar Arias como director deportivo ha paralizado la operación. A esto hay que añadir la irrupción del Celta de Vigo en la puja por el el atacante de 28 años del Valencia, lo que ha llevado al equipo andaluz a fijarse en Sergio León.

Aunque el delantero de 32 años ha anotado 6 goles en los 13 partidos que ha disputado esta temporada, no goza de la confianza de Paco López, por lo que el Levante podría ver con buenos ojos hacer caja por él tal y como desvela El Desmarque. No obstante, la prioridad del Cádiz es Rubén Sobrino, del que Álvaro Cervera ha hablado así: “Sobrino es un jugador que me gusta mucho y hace mucho tiempo. Para mí es como el Fernando Torres de ir por casa. Ojalá le gustara la posibilidad de venir y se pudiera llegar a un acuerdo. Pero es difícil”. Y es que, al igual que el Levante con Sergio León, el Valencia no pondrá obstáculos a la salida de Rubén Sobrino, no obstante, todo parece indicar que éste tendría preferencia por el Celta de Vigo, lo que podría llevar a Sergio León al Cádiz.

Sergio León podría ser el recambio de Iván Alejo en el Cádiz

Pese a que el extremo de 25 años ha disputado nueve encuentros en el presente curso, en el que ha anotado un gol, el equipo andaluz podría desprenderse de él para hacer hueco a un nuevo fichaje como podría ser el de Sergio León. Dicha posibilidad de la ofrecería al Cádiz el Dinamo de Zagreb, que quiere a Iván Alejo en calidad de cedido. Existen contactos avanzados entre el ex del Getafe tal y como contamos en LAOTRALIGA.