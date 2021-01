Tras su affair con Jesé, Rocio Amar retoma su relación con otro ex del Real Madrid

Si recientemente la ex de Mujeres y Hombres y Viceversa, con la que Jesé Rodríguez tuvo un desliz antes de que Aurah Ruiz entrase a La Casa Fuerte, se fotografiaba cenando con Ale Galán, número 1 del mundo del pádel, ahora parece que Rocio Amar se ha dado una segunda oportunidad con Diego Hernández, ex del Real Madrid.

El ahora futbolista de Unionistas, que se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, y Rocio Amar rompieron su relación poco antes de que ésta protagonizase un escándalo junto a Jesé Rodríguez. Ahora, al igual que el ex del PSG ha hecho con Aurah Ruiz, Diego Hernández y Rocío Amar han retomado su relación.

Rocío Amar tuvo un fuerte encontronazo con Aurah Ruiz después de que ésta pillase a la ex de Mujeres y Hombres y a Jesé Rodríguez in fraganti. “La noche del vídeo yo estaba con él y Aurah no dejaba de llamarle cada cinco minutos. Jesé estaba molesto por lo de ‘La Casa Fuerte’, que eso yo lo entiendo”, señalaba. Según Rocío Amar, Jesé le pidió que se escondiera: “Ella no sabía dónde estábamos, me parece raro que ella no sepa dónde vive su novio… Nos quedamos dormidos en el sofá y sonó el telefonillo, era ella y él me pidió que me escondiera. Fui al baño corriendo mientras ella me insultaba y destrozaba todo el mobiliario”.

“Al que le interesaba que se saque este vídeo es al propio Jesé. Me había bloqueado de Whatsapp, pero como es muy tonto me escribe por Instagram y me dice que le interesa que todo esto salga para que se vea lo loca que está Aurah”, revelaba.

Rocio Amar tiene otro ex que ex del Real Madrid

“Jesé me conoce porque tenía muy buena relación con el padre de mi hijo, porque jugaban juntos”, decía recientemente la ex de Mujeres y Hombres y Viceversa haciendo alusión a Cristian Cedrés, futbolista de Las Palmas y ex canterano también del Real Madrid.