Javier Manquillo podría regresar a LaLiga de la mano del Villarreal

Tras haber fichado a Étienne Capoue, el submarino amarillo no descarta incorporar a un nuevo lateral para reforzar su plantilla de cara al segundo tramo de la temporada. Una de las opciones que baraja el Villarreal es la de Javier Manquillo, que vería con buenos ojos regresar a LaLiga Santander.

Unai Emery ha pedido al club el fichaje de un jugador que pueda competir con Alfonso Pedraza tras la lesión de Mario Gaspar. Pese a que Javier Manquillo renovó con el Newcastle hasta 2024 el pasado verano, en el presente curso sólo ha disputado 6 encuentros, lo que invita al Villarreal a solicitar su cesión según indica El Periódico del Mediterráneo.

Gonzalo Montiel, alternativa al Villarreal para Javier Manquillo

En caso de no poder hacerse con el ex del Atlético de Madrid, otra opción que está sobre la mesa es la de Gonzalo Montiel. No obstante, éste sólo saldría de River Plate como traspasado, lo que inclina la balanza a favor de Javier Manquillo.

Cuestionado por la posibilidad de que el Villarreal se reforzase, Unai Emery señalaba recientemente: “Estoy contento con la plantilla que tengo, las alternativas que tenemos para suplir bajas son buenas, las lesiones largas como la de Alberto e Iborra las suplimos ya, y ahora si se da la opción de mejorar lo analizaríamos”.

“Las posibilidades serían la lesión de Mario y la salida de Kubo en banda derecha, nos dejan una posibilidad, aunque no una necesidad, lo que nos da opción a pensar en algo. No estamos buscando claramente, pero el club está abierto a esta opción ya que lo he hablado con Fernando y están en ello. No estamos buscando claramente, no decimos que buscamos a un jugador, pero estamos abiertos a ello. Si se da una opción estamos abiertos”, añadía el técnico del Villarreal.