Ezequiel Garay y Bojan todavía pueden fichar por el Elche

Pese a que el mercado está cerrado, el conjunto ilicitano ha dejado tres fichas libres con las que podrá reforzarse con jugadores que actualmente se encuentren sin equipo. Una de ella ya la ha ocupado con Helibelton Palacios y ahora tiene como prioridad incorporar a un nuevo central, que podría ser Ezequiel Garay, y a un nuevo atacante que podría ser Bojan Krkic.

En el caso de Garay, tal y como reconoció el mismo, pretendía encontrar un nuevo equipo en el mercado invernal, algo que finalmente no ha sucedido. Ahora, gracias a la presencia de su compatriota Christian Bragarnik en el Elche, podría recalar en el club alicantino según hemos podido saber en LAOTRALIGA. El central de 34 años firmaría sólo hasta final de temporada para demostrar que ha dejado atrás su lesión y poder encontrar un nuevo equipo en verano. Además, Ezequiel Garay vería con buenos ojos recalar en una ciudad como Elche y poder estar así cerca de Valencia y de Madrid.

Ezequiel Garay es prioritario para el Elche y Bojan no es su primera opción

En el caso de Bojan Krkic, tras terminar contrato con el Montreal, ha rechazado ofertas ya que sólo quiere jugar en ligas de nivel. Dicha opción se la ofrecería el Elche también hasta final de temporada. No obstante, el conjunto ilicitano también piensa en Pablo Piatti para reforzarse en su demarcación. Sin embargo, el Elche no acometerá la contratación del ex de Almería, Valencia y Espanyol si no tiene garantías de que Pablo Piatti está plenamente recuperado de la grave lesión de rodilla que sufrió en 2019.