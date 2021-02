Tamara Gorro responde: ¿Tiene más dinero del que aparenta?

La mujer de Ezequiel Garay, que finalmente no ha encontrado equipo en el mercado invernal, ha respondido a las preguntas de sus seguidores de Instagram. Uno de ellos ha querido saber si Tamara Gorro tiene más dinero del que aparenta, algo que la influencer no ha dudado en contestar.

“Si digo que esto es verdadero va a parecer muy prepotente... No sé que quiere decir eso de si tengo más dinero del que parece. Lo del dinero lo omito pero es verdad que soy muy humilde y que primo la comodidad y los niños”, ha dicho Tamara Gorro.

Lo que sí ha reconocido es que hay días en los que finge estar bien y no lo está: “Es verdad pero tiene un matiz. Esto parece un polígrafo... Si yo no quiero preocupar a mi familia, si digo que estoy mal les preocupo. ¿Me entendéis?”.

Tamara Gorro y las preguntas sobre Ezequiel Garay

Tamara Gorro también ha respondido a preguntas sobre Ezequiel Garay, con el que discute poco según ha asegurado: “Pero cuando me peleo, la que se lía... Como todas las parejas, tuvimos una racha en la que discutíamos más pero ahora estamos en buena racha”. Por otro lado ha dicho que le importaría volver a ser madre, aunque no sabe si volverá a serlo: “No lo sé. ¿Me gustaría? Pues sí, claro que sí pero no lo sé”.

Cabe señalar que Tamara Gorro escribía recientemente un mensaje a su marido, Ezequiel Garay, después de que éste anunciase su regreso al fútbol. No obstante, finalmente no ha encontrado equipo en enero y tendrá que esperar a verano para ello. “Eres admirable, papá. Eso sí, te eché mucho de menos, pero todo es poco para tu bienestar. Iría contigo al fin del mundo”, puso Tamara Gorro al futbolista argentino de 34 años.