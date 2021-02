Javi Gracia podría ser destituido como entrenador del Valencia

El conjunto che frenó la marcha del técnico navarro al comienzo de la temporada cuando éste se planteó dimitir después de que el equipo no se reforzase en verano. No obstante, al Valencia no le temblará la mano para destituir a Javi Gracia, algo que podría hacer si el equipo no se impone al Celta de Vigo en Mestalla.

Y es que el Valencia es decimotercero en Liga y está a sólo tres puntos de los puestos de descenso. Es por ello por lo que Anil Murthy ha querido contactar con Javi Gracia tal y como él mismo ha confirmado. “Me gustaría hablar del Celta. Esta semana el presidente, en el día de descanso estaba trabajando y me pasaron una llamada de teléfono suya y me preguntó por la situación del equipo y poco más. Lo que yo he tenido esta semana fueron esos minutos de llamada telefónica preocupándose por la situación del equipo. No contemplo otra cosa que no sea ganar, así que no tiene tipo de hacer otro tipo de valoraciones. Fue una llamada corta, por teléfono, mostrando interés por cómo estaba el equipo. Nada más”, señalaba en rueda de prensa.

Míchel podría sustituir a Javi Gracia al frente del Valencia

Pues bien, según la Cadena SER, Meriton se plantea prescindir de los servicios de Javi Gracia, si el Valencia no gana al Celta de Vigo. Ya el pasado mes de mayo se habló de esta opción y de Míchel como su posible recambio. El técnico madrileño dejaba el pasado mes de julio Pumas alegando motivos personales y familiares. Desde entonces busca una nueva oportunidad para entrenar en España, donde ha dirigido a Rayo Vallecano, Getafe, Sevilla y Málaga. Dicha oportunidad podría llegarle ahora de la mano del Valencia si finalmente prescinde de los servicios de Javi Gracia.