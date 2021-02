Renato Tapia se convierte en una prioridad para el Sevilla

El conjunto hispalense, que ya ha fichado a Marko Dmitrovic de cara a la próxima temporada, sigue trabajando con vistas al siguiente curso. El Sevilla tendría previsto incorporar a un nuevo centrocampista en plantilla y Renato Tapia, que está cuajando una gran temporada en el Celta de Vigo sería su prioridad.

Así lo asegura Fichajes.net, aunque habla de Denis Zakaria, como alternativa al peruano. Y es que detrás de Renato Tapia, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, están también el Atlético de Madrid, el PSG y la Juventus. Cuestionado al respecto, el futbolista de 25 años, que se ha comparado con Casemiro, ha dicho: “Lo he visto, pero ahora sólo estoy enfocado en el Celta. Es el club que me dio la oportunidad de poder jugar LaLiga y esa gratitud hacia el club no la voy a perder nunca. En estos momentos no voy a hablar de otros clubs, de ofertas, de insinuaciones o de lo que sea”.

Denis Zakaria, alternativa a Renato Tapia para Sevilla y Atlético de Madrid

Precisamente ante la multitudinaria puja que se ha desatado por Renato Tapia, al igual que ha hecho el Sevilla, el Atlético de Madrid se ha interesado por Denis Zakaria, al que también pretende el Manchester City. Estos tres equipos podrían aprovechar que el centrocampista de 24 años termina contrato con el Borussia Mönchengladbach para hacerse con sus servicios por una cantidad asequible. El compromiso defensivo de Denis Zakaria y su versatilidad es lo que habría llevado a tanto al Sevilla como al Atlético de Madrid a fijarse en Denis Zakaria como alternativa a Renato Tapia.