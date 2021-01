El Valencia da calabazas al Betis por Kang in Lee

Dado que parece complicado que el atacante de 19 años extienda su contrato con el conjunto che más allá de 2022, la prioridad del conjunto che será hacer caja por él el próximo verano. Esto era algo que quería aprovechar el Betis para solicitar la cesión de Kang in Lee al Valencia para que éste pueda revalorizarse teniendo un mayor protagonismo que el que ha tenido hasta la fecha. No obstante, en la capital del Turia han descartado ceder al coreano.

Además del Betis, el Mónaco quería llevarse del Valencia a Kang in Lee

Así lo asegura el diario MARCA, que señala que además del Betis, el Mónaco pretendía el préstamo de Kang in Lee. Tras la reunión de su agente con el Valencia, Javi Garrido ya sabe que si no renueva, el atacante será traspasado tan pronto como el conjunto che reciba una oferta satisfactoria. Y es que el club de Mestalla no quiere que se repita con Kang in Lee lo que pasó con Ferran Torres.

Cuestionado por su excompañero, el extremo del Manchester City decía al poco de recalar en el conjunto inglés: “A Kang in Lee lo quiero mucho. Él lo sabe. Sobrino y yo le hemos ayudado mucho. Va a ser un gran jugador, y solo espero que el Valencia no cometa los mismos errores que ha cometido conmigo. Necesita cariño y confianza, porque ha pasado por momentos muy duros y se ha sentido solo”.

Habrá que ver en qué precio tasa el conjunto che a Kang in Lee ya que su cláusula es de 80 millones de euros. El próximo verano entrará en su último año de contrato y, en su último año de contrato, el Valencia vendió a Ferran Torres por 23 millones de euros al Manchester City pese a que su cláusula era de 100.