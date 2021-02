El Manchester United se lanzará a por Pau Torres si el Sevilla no acepta su oferta por Koundé

Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el conjunto inglés está dispuesto a ofrecer hasta 70 millones de euros por el central del equipo andaluz. No obstante, dado que equipos como el Real Madrid y el PSG también están tras sus pasos, se antoja complicado que el Sevilla termine aceptando la oferta del Manchester United. Y es que ya el pasado verano el club de Nervión se remitió a la cláusula de Jules Koundé, que es de 90 millones de euros, cuando el Manchester City puso 55 sobre la mesa para llevarle a la Premier. Consciente de ello, en Old Trafford piensan en Pau Torres, del Villarreal, como alternativa.

Pau Torres es objetivo del Manchester United y del Real Madrid

Así lo asegura Eurosport, que señala que la cláusula de Pau Torres es de 65 millones de euros, una cantidad que se encuadra dentro de las posibilidades del Manchester United. Además, a sus 24 años, el central del Villarreal se ha consolidado como la pareja de Sergio Ramos en la Selección. Esto es algo que ha despertado también el interés del Real Madrid en Pau Torres. Aunque el conjunto blanco confía en renovar a Sergio Ramos, escuchará ofertas por Varane este verano, lo que le ha llevado a fijarse en el futbolista del Villarreal. No obstante, el nombre de Jules Koundé ha ganado enteros para la dirección deportiva del cuadro merengue. Aún así, el Real Madrid no alcanzará, en ningún caso, los 90 millones que figuran en la cláusula del defensor del Sevilla, si bien podría incluir a jugadores como Isco en la operación. De no alcanzar un acuerdo con el equipo andaluz, el conjunto blanco se lanzará a por Pau Torres, por lo que el Manchester United deberá darse prisa si quiere hacerse con el central del Villarreal este verano.