Pekerman y cómo evitó que Messi jugase con la Selección: “Se lo robamos a España”

El que fuera seleccionador argentino ha analizado la actual situación que atraviesa el delantero del Barcelona. También, José Pekerman ha contado el movimiento que hicieron para evitar que Leo Messi jugase con la selección española.

“Se lo robamos prácticamente a España. Lo que habíamos visto de algunos vídeos, tanto Claudio Vivas que habló con Toncalli, y teníamos ya algunos informes de un chiquito de Rosario... Yo en ese momento me había alejado de la selección, en 2002, y me fui a España, a trabajar en el Leganés. Allá le vimos jugar en juveniles del Barça. Existía un reglamento en la FIFA que ya ha cambiado, que decía que un jugador que militase en las selecciones juveniles no podía jugar en la absoluta de otro país. Hicimos la estrategia para que jugara el Sudamericano, porque también venía el Europeo y en España no pasaba desapercibido e iba a jugar con la selección española”, ha comenzado diciendo en TNT Sports.

“Sus padres le dejaron decidir a él. Y sus palabras fueron: ‘Yo soy argentino y quiero jugar en Argentina’. Fue decisión de él, de sentimiento, del corazón. Como también tomaron la decisión de ir tan pequeño a España, todo un desafío. Todas las decisiones fueron de ese tipo y ahora tiene que hacer eso, tomar lo mejor para ser feliz”, ha añadido José Pekerman sobre Leo Messi.

“Eso para mí fue algo extraordinario. En el Mundial de 2006 cumplió los 19. Tenía yo un equipazo. Yo noté un chico que escuchaba y él estaba en un momento raro. Él no había hecho categorías inferiores en Argentina, ni había vivido vestuarios argentinos, él creció en un ambiente muy diferente y tenía que integrarle en un ambiente como el nuestro, tan distinto, cómo se juega y cómo vivimos las eliminatorias. Le hablé claramente: ‘Vos vas a ser el mejor jugador del mundo, yo vislumbro eso, vislumbro porque he tenido y tengo grandes jugadores... Pero este Mundial no va a ser el tuyo. Vas a jugar y te voy a poner todos los minutos que pueda. Pero te tiene que servir para escuchar, para hablar con los muchachos grandes, con Heinze, Román, Gabi Milito, Crespo, Cambiasso... Acércate, suéltate, porque tu Mundial es Sudáfrica, no tengo duda y vas a jugar muchos años en la selección”, ha finalizado el argentino.