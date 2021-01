El Manchester United ofrecerá 70 millones al Sevilla por Jules Koundé

Al igual que sucediera el pasado verano, desde Manchester vuelven a poner en peligro la continuidad del central de 22 años en el conjunto hispalense. Si el pasado verano el Sevilla rechazó una oferta de 55 millones de euros del City, ahora es el United el que prepara 70 millones por Jules Koundé.

Y es que, el equipo inglés, que pretendía a Upamecano ha tenido que variar su hoja de ruta al ver como éste está a un paso del Bayern de Múnich. Según The Mirror, ahora la prioridad del Manchester United es Jules Koundé. Cabe señalar que el defensor lamentaba recientemente no haber recalado en la Premier: “Es parte de mi progresión y estoy haciendo todo lo posible para que suceda. Obviamente estaba feliz por la posibilidad de ir al Manchester City. Habría sido una buena oportunidad, pero estoy en Sevilla y estoy muy contento allí”.

El Manchester United quiere aprovechar que el Sevilla no ha aumentado la cláusula de Jules Koundé

Cuestionado al respecto, el director general del club de Nervión, José María Cruz, señalaba: “Era mucho dinero para esta época. Pero también era un jugador que no salió barato, 21 millones, y la cantidad que nos ofrecieron la consideramos insuficiente porque el jugador valía más y consideramos que valdrá más. No va a bajar su valor, va a aumentar”.

Precisamente fue él el que se negó públicamente aumentar la cláusula de Jules Koundé, que es de 90 millones de euros, con una renovación: “No soy nunca partidario, por concepto, de mejorar a un jugador que ha tenido una buena temporada en su primer año. Porque los rendimientos pasados no garantizan los rendimientos futuros y porque si incrementas la cláusula de rescisión lo haces en cantidades que nadie va a pagar; y subir el salario de un jugador para elevar una cláusula a unas cantidades que nadie pagaría... a veces, no es una buena elección. Hablamos de un jugador que le quedan cuatro temporadas, tiempo habrá, esa es el área de Monchi y valorará cuando renovarle”.