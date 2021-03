El Celta de Vigo ya sabe lo que le costaría fichar a Franco Cervi

El extremo de 26 años estuvo cerca del cuadro celeste en el mercado invernal y, tal y como reconoció su director deportivo, Felipe Miñambres, volverá a la carga por él en verano. Franco Cervi sigue perdiendo protagonismo en el Benfica y su club está más abierto que nunca a desprenderse de él, algo que le acerca al Celta de Vigo.

Eso sí, el Benfica no lo hará a cualquier precio. Según el diario MARCA, pedirá al Celta de Vigo 4 millones de euros más otros 4 en cuestión de variables. No obstante, el conjunto gallego no moverá ficha por Franco Cervi hasta que no asegure la permanencia.

¿Por qué no ha fichado Franco Cervi por el Celta de Vigo en el mercado invernal?

Haciendo valoración de la última ventana de transferencias, Felipe Miñambres señalaba: “Reforzamos las posiciones que pretendíamos traer, faltando la guinda de Franco Cervi. Estamos mejor, más equilibrados. Hemos traído tres buenos jugadores y se han ido dos. El mercado no puedo decir que fue perfecto, pero fue bueno en lo deportivo y muy bueno en lo económico”.

En este sentido, el máximo responsable del área deportiva subrayó que intentaron “hasta el último minuto” concretar el fichaje del futbolista del Benfica, pero sus buenas actuaciones con el equipo portugués en las últimas semanas provocaron que su situación cambiase.

“Cervi era un jugador que no contaba para el Benfica y la situación fue cambiando por los positivos de muchos jugadores. Tuvo que jugar, incluso de lateral, marcó un gol, lo hizo bien y eso complicó todo porque pasó de ser un jugador con el que no contaban a un jugador con el que cuentan”, explicó.

Miñambres, además, aclaró por qué no buscaron otro jugador en el mercado cuando se encontraron con la negativa del Benfica: “Teníamos la certeza de que el jugador era Cervi. No es fácil replicar a Cervi por sus características y por el uso que pretendía hacer el míster de él. Era Cervi o Cervi”.