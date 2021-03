El Rayo Vallecano negocia la venta de Luis Advíncula

El lateral de 31 años, que ha sido relacionado con equipos como el Atlético de Madrid desde que el conjunto franjirrojo descendiera, podría convertirse en el fichaje estrella de Boca Juniors en las próximas horas. El equipo argentino dispone hasta el viernes para fichar un recambio para el lesionado Salvio y ya negocia con el Rayo Vallecano por Luis Advíncula.

Así lo ha desvelado ESPN, que destaca la importancia de cerrar el fichaje del internacional peruano antes del viernes para poder inscribirle en la lista para la Copa Conmebol Libertadores de América. Cabe señalar que Luis Advíncula ya jugó en Argentina en las filas de Newells, país al que podría regresar si acepta poner punto y final a su andadura en el Rayo Vallecano.

Luis Advíncula soñaba con jugar en el Barcelona y podría terminar en Boca Juniors

El carrilero, que termina contrato en 2022, señalaba meses atrás al ser cuestionado por su futuro: “El futuro nunca se sabe. Uno siempre quiere mejorar, pero yo estoy asentado en Madrid, estoy bien y estoy muy contento. No me ha llegado nada y ya estoy pensando en la próxima temporada”.

Sobre la posibilidad de poder elegir un club de cualquier parte del mundo para jugar, Luis Advíncula fue claro: “Me gustaría quedarme en España y para jugar me gustaría más el Barcelona que el Real Madrid”.

Meses atrás el peruano también se vio envuelto en una polémica y tuvo que desmentir públicamente que hubiese denunciado al Rayo Vallecano por impagos: “No he denunciado al Rayo Vallecano. Arancha Mérida no es mi representante, no he autorizado a nadie denunciar en mi nombre y no hay ninguna irregularidad en los pagos que me ha hecho el Rayo Vallecano”