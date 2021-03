Ya hay un gran favorito para fichar a De Gea en verano

El guardameta de 30 años atraviesa un momento complicado en el Manchester United. David De Gea está más cuestionado que nunca y, pese a tener contrato hasta 2023, podría salir del equipo en verano. Esto es algo que querría aprovechar el PSG para cerrar su fichaje.

Keylor Navas no es un portero del agrado de Pochettino y el conjunto francés ya trabaja en el fichaje de un nuevo portero. Si bien la primera opción del argentino era Hugo Lloris, del Tottenham, el PSG podría hacer un esfuerzo por David De Gea, que es cuatro años menor, siempre y cuando el Manchester United pida por él una cantidad razonable. De llegar a un acuerdo para su traspaso, en Old Trafford se liberarían de su elevada ficha, algo que en el Parque de los Príncipes no sería un problema.

Además de a De Gea, el PSG quiere a Santiago Arias

Sobra un lateral derecho en la plantilla de Simeone. Con Trippier como indiscutible y con Vrsaljko plenamente recuperado, Santiago Arias parece condenado a abandonar el Atlético de Madrid, algo que también quiere aprovechar el PSG. El cuadro colchonero no ve con malos ojos ceder al colombiano siempre que PSG acepte tener una opción de compra obligatoria por él. Ya durante el pasado mercado invernal el equipo galo trató de hacerse con Emerson, aunque implicaba una opción a tres bandas entre el Betis y el Barcelona por el que finalmente decidió no acometer la operación. Ahora lo intentará con Santiago Arias, y también con David De Gea, según ha trascendido.