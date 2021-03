El Celta de Vigo se suma a la puja por Javi Galán

El lateral zurdo de 23 años será una de las gangas del próximo mercado si su cláusula con el Huesca se mantiene en 8 millones de euros y más todavía si el cuadro oscense se ve abocado a venderle a un precio inferior en caso de descenso. Esto es algo que estaría dispuesto a aprovechar el Celta de Vigo, que piensa en Javi Galán por si decidiera no ejecutar la opción de compra que tiene sobre Aarón Martín que es de 7 millones.

Los rivales del Celta de Vigo en la puja por Javi Galán

Noticias relacionadas La Otra Liga .Mbappé también sucumbe a los encantos de una tentadora de La Isla de las Tentaciones

El defensor del Huesca sería una petición de Eduardo Coudet, por lo que el cuadro celeste estaría dispuesto a hacer un esfuerzo económico para satisfacer a su técnico. Y es que, no sólo el Celta de Vigo está tras los pasos de Javi Galán, lo que podría disparar su precio. El Sevilla no ha renovado a Sergio Escudero y piensa en él como recambio. El Barcelona, por su parte, pretende hacer caja por Junior Firpo y fichar a un nuevo suplente para Jordi Alba. Dado que las arcas del club están muy mermadas, Javi Galán encajaría dentro de las posibilidades económicas del conjunto azulgrana.

“Sabemos que tenemos jugadores muy apetecibles para otros equipos, no solo Javi Galán. Está rindiendo a un nivel excepcional, hace suya la banda, tanto en el aspecto defensivo como ofensiva. No me extraña que haya gente que hable él y que le empiece a ver con posibilidades para la Selección Española. Es muy joven todavía y puede seguir creciendo”, decía Pacheta, técnico del Huesca, al ser preguntado si el lateral iba a cambiar de aires en verano.