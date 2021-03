Mbappé también sucumbe a los encantos de una tentadora de La Isla de las Tentaciones

El delantero del PSG y de la selección francesa también es noticia por temas extradeportivos. Y es que Mbappé habría tenido un affair con María Luisa Jacobelli. Si bien la influencer ha adquirido gran popularidad por ser una de las tentadoras de la versión italiana de La Isla de las Tentaciones, en el mundo del fútbol era conocida por ser la hija de Xavier Jacobelli, director de Tuttosport.

Según el semanario Oggi, Mbappé y María Luisa Jacobelli pasaron “una noche de fuego” en el Sofitel de París. La pareja habría continuado viéndose desde entonces, por lo que la prensa está en busca de una fotografía que pueda confirmar la relación del futbolista con esta tentadora de La Isla de las Tentaciones.

Mbappé, Neymar y La Isla de las Tentaciones

Además de Mbappé, otro futbolista del PSG que podría haber sucumbido a los encantos de una tentadora de La Isla de las Tentaciones es Neymar. Precisamente Katerina Safarova, que la tentadora con la que se le atribuyó una relación con el brasileño, se acordaba recientemente de él por su cumpleaños.

“Ney, muchísimas felicidades campeón! Eres una gran persona, con un corazón enorme y por eso te quiero y te aprecio! Disfruta mucho de tus 29 y sigue siendo el ejemplo para muchas personas! FELICES 29”, escribía la rusa junto a una fotografía de ambos.

Precisamente Gonzalo Montoya rompía recientemente su relación con Katerina Safarova, que fue su tentadora en La Isla de las Tentaciones. “No lo iba a decir pero me han tocado demasiado los cojones, me la trae al pairo. Estaba invitada Katerina, y sabéis que tengo la cuenta baneada, que no me dejan hacer directos y no sé por qué. Le dije que lo íbamos a hacer desde otra cuenta, y me dice: ‘No, que desde esa cuenta no me siguen los seguidores’. Pero si llevo toda la tarde preparando la entrevista, ¿qué más te da?”, contaba en su Instagram.

“Se ha liado hasta con Figo... Me va a venir a mamonear a mí con las tonterías. Pues ahora ya no vas a entrar ni cuando yo me convierta en Ibai Llanos. No te voy a regalar ni un ‘me gusta’. Tanta tontería...”, añadía Gonzalo Montoya.