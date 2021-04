El Betis renovará a Joaquín y a Víctor Ruiz

Descartado que Aïssa Mandi extienda su contrato con el conjunto verdiblanco, los que sí lo harán son Joaquín y Víctor Ruiz. Si bien la opción de renovar siempre ha estado en el tejado del capitán, el central de 32 años se ha ganado su continuidad en el Betis en las últimas jornadas.

Noticias relacionadas La Otra Liga .Pellegrini quiere que Bernard sea el fichaje estrella del Betis

Joaquín seguirá jugando con el Betis hasta los 40 años

Tanto Joaquín como Víctor Ruiz renovarán por una temporada. En el caso del primero señalaba recientemente: “Mi contrato expira en junio, pero me siento fuerte, en buena forma a nivel futbolístico y a nivel físico. Quiero seguir al menos un año más. Me gustaría retirarme con la afición en la grada, ya que quiero invitar a cualquier aficionado al fútbol a que asista a un partido en nuestro estadio Benito Villamarín. Cuando pase la pandemia y entiendan de lo que hablo, quiero jugar con la multitud presente antes de retirarme”.

“Me alegraría que el Real Betis terminara la temporada en la posición europea. Y si puede ser como quintos es mejor que sextos”, añadía Joaquín ilusionado.

La salida de Mandi ha favorecido la continuidad de Víctor Ruiz en el Betis

El capitán también fue cuestionado por el futuro de Aïssa Mandi, aunque prefirió no pronunciarse al respecto: “Mandi es un gran profesional, pero ahora no es el momento de hablar de la situación personal de los jugadores. Debemos centrarnos solo en nuestro objetivo común, que es clasificarnos para Europa”. Precisamente la no continuidad del argelino ha empujado al Betis a renovar a Víctor Ruiz, si bien no se descarta que centrales como Mateo Musacchio o Ezequiel Garay puedan llegar al equipo en verano.