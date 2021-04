¿Barcelona o Real Madrid?: Luis Fabiano reconoce por qué equipo estuvo más cerca de fichar

El que fuera delantero del Sevilla fue tentado por varios equipos durante su etapa en el conjunto hispalense. Aunque el Real Madrid y el Barcelona estuvieron cerca de hacerse con sus servicios, Luis Fabiano no se arrepiente de haber continuado en Nervión.

Noticias relacionadas La Otra Liga .La misteriosa conversación de Casillas con una presentadora de Telecinco e íntima de Sara Carbonero

“En el Sevilla viví siete años llenos de goles, alegrías y satisfacciones. Teníamos un equipo muy fuerte e iniciamos una tradición ganadora que aún hoy sigue viva”, ha dicho el brasileño en una entrevista en Calciomercato.

En ella, Luis Fabiano ha reconocido que estuvo cerca de marcharse a Italia: “Pero no me arrepiento, lo digo en serio. Creo que en mi carrera las cosas han ido como deberían. Por supuesto, estaba contento de que un club como el Milán quisiera contar conmigo, pero no fue posible y miré hacia adelante. La Roma también. Había habido algún contacto con mi agente; fue poco más que un tanteo, pero nunca llegó una oferta oficial”.

El Sevilla se adelantó al Barcelona en el fichaje de Luis Fabiano

Respecto al interés del Real Madrid y del Barcelona, ha señalado: “También hubo algo con el Real Madrid. Pero para ser sincero, estaba mucho más cerca de Barcelona. Habían intentado comprarme tanto en el Sao Paulo como en el Sevilla”.

Por último, Luis Fabiano ha rememorado su fichaje por el conjunto hispalense: “El Sevilla me había seguido desde que estaba en el Sao Paulo. Luego, lo intentaron de nuevo unos años después, cuando yo estaba en el Oporto. La oferta era buena y no tardaron en atraparme”.