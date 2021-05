El Valencia podría llevarse a Sergi Gómez del Sevilla por 3 millones

Ferro regresará al Benfica tras haber jugado durante el segundo tramo de la temporada como cedido en el conjunto che y el club de Mestalla ya peina el mercado en busca de un nuevo central. Limitado económicamente a la hora de reforzarse, el Valencia se ha fijado en Sergi Gómez, que es uno de los descartes del Sevilla.

El central de 29 años sólo ha jugado 16 partidos y termina contrato en 2022, por lo que el equipo andaluz tratará de hacer caja por él. Según Fichajes.net, el Sevilla ha tasado en Sergi Gómez en 3 millones de euros, un precio muy asequible para un Valencia que sería el club mejor posicionado para hacerse con sus servicios.

Sergi Gómez y Vaclík podrían cambiar el Sevilla por el Valencia en verano

Tal y como venimos contando en LAOTRALIGA, Cillessen es uno de los jugadores por los que el conjunto che está dispuesto a hacer caja este verano. Y es que el guardameta de 32 años tiene una de las fichas más elevadas de su plantilla. Es por ello por lo que el Valencia tendría un segundo objetivo en el Sevilla, Tomas Vaclík.

El guardameta de 32 años termina contrato con el conjunto hispalense y su fichaje no supondría coste alguno, lo que se valora positivamente en la capital del Turia. Además, Tomas Vaclík se mostraba recientemente dispuesto a seguir en LaLiga Santander, por lo que podría ver con buenos ojos una oferta del Valencia. “¿Seguir en LaLiga? Sí, lo deseo. Es uno de los mejores campeonatos del mundo. Mi familia y yo nos hemos acostumbrado a vivir en España. No estoy en contacto con ningún club en este momento, pero creo que aún queda mucho tiempo por delante. Mi agente me mantiene informado”, manifestaba el checo.