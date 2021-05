El hijo secreto de Patricia Conde y de Dani Martín es del Atlético de Madrid

La presentadora y el cantante, que mantuvieron una relación de tres años, han vuelto a reencontrarse en la televisión. Esto es algo que ha aprovechado Dani Martín a Patricia Conde para contarle que tuvieron un hijo llamado Manu que es del Atlético de Madrid.

“Quería decirte algo. Es una chorrada... tuvimos un hijo”, empezaba diciendo Dani Martín en el divertido vídeo con el que Movistar ha querido promocionar su entrevista. “Perdón... ¿quiénes?”, respondía la presentadora. “Tú y yo Patri. Se llama Manu. Y es del Atlético”, aclaraba el cantante.

Dani Martín a Patricia Conde: “Estábamos borrachos todo el día”

Incrédula, Patricia Conde insistía: “¿Pero un hijo cómo...? Una cosa así no se olvida. Me acordaría digo yo... No sé. Esto no es como un empaste. Parir duele”. “Ya Patri, pero acuérdate de la gira de 2007 en la que estuviste en todos los conciertos y estábamos borrachos todo el día”, replicaba Dani Martín.

“De 2007 hay bastantes cosas de las que no me acuerdo. Sí que es verdad que durante unos meses estaba como más hinchada. Pero supongamos que te creo... ¿Cómo sé que el niño es mío si los músicos sois todos unos golfos?”, preguntaba la presentadora.

Para demostrárselo, el cantante le enseñó una fotografía de su supuesto hijo. “¡Es igual que yo! Pero con bigote. Bigote de Guardia Civil. Tiene un pedazo de mostacho el niño... Pero una cosa que me llama la atención... Manu es negro”, comentaba Patricia Conde.

“Sí. Me pasó exactamente lo mismo que a ti. Pero hay unos estudios que dicen que la genética a veces genera este tipo de locuras y dos personas rubias tienen un hijo negro. ¡Es acojonante!”, finalizaba Dani Martín.