El Granada negocia el fichaje de Rubén Rochina

Tras una gran temporada, el cuadro nazari ya mira a la siguiente. Con ambiciosos fichajes, el Granada espera convencer a Diego Martínez para que siga al frente del equipo, es por ello por lo que el club ya negocia con Rubén Rochina, que termina contrato con el Levante.

Aunque el atacante de 30 años ha sido relacionado con el Betis, es el Granada el equipo mejor posicionado para cerrar su fichaje. Poco probable parece que Rubén Rochina renueve con el Levante. “He tenido que leer noticias y escuchar comentarios de familia y amigos, de gente que te pregunta sobre la situación y sí que me gustaría aclarar que lo que sale en las noticias no es real. En ningún momento le he pedido al club cuatro años de contrato. Tampoco a nivel económico he pedido las cantidades que están saliendo por ahí”, decía recientemente al ser cuestionado por su renovación.

“A nivel económico no he llegado a valorar ninguna opción porque al final la diferencia está más en la duración del contrato que en otra cosa. Mi compromiso con el Levante es firme. Mientras defienda esta camiseta no habrá dudas sobre mi entrega en el campo”, añadía un Rubén Rochina que ahora apunta al Granada.

El Granada se ha lanzado a por Rubén Rochina tras asegurarse la continuidad de Soldado

La permanencia matemática en LaLiga Santander lograda por el Granada tras la pasada jornada ha permitido que se cumplan las cláusulas establecidas en el contrato de Roberto Soldado, que de forma automática queda renovado una temporada más por el club rojiblanco. La continuidad del conjunto andaluz en la máxima categoría era la condición que faltaba por confirmarse para la renovación del ariete una vez que éste ya había alcanzado el número de partidos (25) establecido para que se prolongara su vinculación una campaña más.