Un jugador del Liverpool se ofrece al Atlético de Madrid

El conjunto rojiblanco tiene previsto incorporar al menos un centrocampista a su plantilla en verano. Lucas Torreira regresará al Arsenal tras su cesión y Héctor Herrera también podría dejar el Atlético de Madrid. Esto es algo que ha aprovechado Naby Keita, del Liverpool, para ofrecerse al cuadro colchonero.

Así lo asegura el diario AS, que señala que el futbolista de 26 años no termina de congeniar con Jürgen Klopp. Precisamente, el agente de Naby Keita criticó públicamente al entrenador del Liverpool por dar tan poco protagonismo al mejor jugador guineano. El centrocampista comenzó a brillar en el Salzburgo y en 2016 el Leipzig pagó 29 millones de euros. Posteriormente, gracias a su buen hacer, Naby Keita fue traspasado por 60 millones de euros al Liverpool, donde no ha rendido al nivel esperado. Ahora el Atlético de Madrid podría hacerse con sus servicios por un precio inferior.

Fabián Ruiz, por delante de Naby Keita para el Atlético de Madrid

No obstante, según el citado diario, el conjunto rojiblanco tendría otras preferencias por encima de Naby Keita. Como hemos contado en LAOTRALIGA, el gran objetivo del Atlético de Madrid para reforzar su centro del campo es Fabián Ruiz. El internacional español quiere jugar en el cuadro colchonero, pese a ello el Nápoles está pidiendo por él 70 millones de euros, mientras que en el Wanda Metropolitano esperan poder hacerse con sus servicios por una cantidad cercana a los 50. Es por eso por lo que la opción de Naby Keita, como muchas otras, no está, ni mucho menos, descartada.